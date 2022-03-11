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Giriş Tarihi: 11.3.2022 16:32

Gerhard Schröder’in onursal üyeliğini iptal edildi

AA
Gerhard Schröder’in onursal üyeliğini iptal edildi

Almanya Futbol Federasyonu eski Başbakan Gerhard Schröder’in onursal üyeliğini iptal etti.

DFB tarafından yapılan açıklamada, Bonn'da düzenlenen 44. DFB Genel kurulunda delegelerin Schröder'in onursal üyeliğini hemen iptal edilmesine ilişkin karar aldığı belirtildi.

"Schröder artık DFB'nin onursal üyesi değil" ifadesi kullanılan açıklamada, DFB Başkan yardımcıları Rainer Koch ve Joachim Watzke'nin daha önce, Schröder'in Rus devlet şirketlerindeki görevlerinden veya DFB üyeliğinden ayrılmasını istediği, ancak Schröder'in bunların hiçbirini yerine getirmediği aktarıldı.

Koch ve Watzke, yaptıkları ortak açıklamada, Ukrayna'ya yapılan yasadışı saldırının hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, kişisel çıkarları göz önünde bulundurarak savaşa açıkça mesafe koymayan ve ticari faaliyetlerinden gerekli sonuçları çıkarmayan herkesin futbolun ve Alman Futbol Federasyonunun değerlerini paylaşamayacağı ifade edildi.

İnsanlar arası uzlaşma için çaba sarf etmeyen ve her türlü şiddeti reddetmeyen Gerhard Schröder'in federasyonun onursal üyesi olmayacağı belirtilen açıklamada, "Fahri üyeliği iptal edildikten sonra da eski Şansölye Gerhard Schröder'den etkisini kullanmasını ve Ukrayna'da barışı desteklemek için elinden geleni yapmasını bekliyoruz." çağrısında bulunuldu.

2005'te DFB onursal üyeliği verilen Schröder, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasına mesafe koymaması ve Rusya'ya ait doğal gaz şirketlerindeki görevlerini bırakmayı reddetmesi nedeniyle Almanya'da eleştiriliyor. ﻿

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Gerhard Schröder’in onursal üyeliğini iptal edildi
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