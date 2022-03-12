Alvaro Morata yıldızlaştı! Juventus deplasmanda kazandı!

Sampdoria'yı 3-1 yenen Juventus, böylece puanını 56 yaptı ve henüz maçını oynamamış 60 puanlı lider Milan ile farkı azalttı. Bu maçta aldığı sonuçla Juventus, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkartırken, yenilmezlik serisini de 15 maça yükseltti.