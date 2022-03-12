Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alvaro Morata yıldızlaştı! Juventus deplasmanda kazandı!
Giriş Tarihi: 13.3.2022 00:56

Alvaro Morata yıldızlaştı! Juventus deplasmanda kazandı!

AA
Alvaro Morata yıldızlaştı! Juventus deplasmanda kazandı!

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Juventus, Sampdoria'yı deplasmanda 3-1 yenerek üst üste 3. maçını galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Maya Yoshida'nın kendi kalesine, Alvaro Morata (2) kaydetti.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sampdoria ile zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus, Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda karşılaştı. Juventus, 23. dakikada Maya Yoshida'nın kendi kalesine attığı ve 34. dakikada Alvaro Morata'nın penaltıdan kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Sampdoria 84. dakikada Abdelhamid Sabiri'nin golüyle skoru 2-1'e getirse de 88. dakikada fileleri bir kez daha havalandıran Alvaro Morata, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Sampdoria'yı 3-1 yenen Juventus, böylece puanını 56 yaptı ve henüz maçını oynamamış 60 puanlı lider Milan ile farkı azalttı. Bu maçta aldığı sonuçla Juventus, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkartırken, yenilmezlik serisini de 15 maça yükseltti.

Haftayı puansız geçen Sampdoria ise ligde üst üste 3'üncü yenilgisini alıp, 26 puanla 16. sırada kaldı. Ligde bugün oynanan diğer maçlarda Salernitana ile Sassuolo 2-2 berabere kalırken, Spezia ise evinde Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Telefondan çıkan yasak aşk: Karısının ihanetiyle şoka uğradı
Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
SON DAKİKA HABERİ - Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda artış yaşanacak
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Son dakika: Ali Koç için bomba sözler "Provokasyon kokan hareketlerle tehdit etti"
Son dakika: Fransız devleri, Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Sezon sonunda teklif yağacak
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Dönmez'den flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Gazın Türkiye üzerinden gönderilmesi görüşülüyor
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
Rusya’da deprem yaratan iddia! Putin'den iki kritik isme dair şok karar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Alvaro Morata yıldızlaştı! Juventus deplasmanda kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA