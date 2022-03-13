Hertha Berlin, Felix Magath’a emanet!

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Tayfun Korkut'un yerine sezon sonuna kadar mavi-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Felix Magath'ın yapacağı belirtildi.

Hertha Berlin Sportif Direktörü Fredi Bobic, Magath'ın oldukça deneyimli bir teknik direktör olduğunu ve kendilerini mevcut zorlu durumdan çıkarabileceğini kaydetti.