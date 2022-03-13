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Giriş Tarihi: 14.3.2022 00:15 Son Güncelleme: 14.3.2022 00:17

Hertha Berlin, Felix Magath'a emanet!

AA
Hertha Berlin, Felix Magath’a emanet!

Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Felix Magath'ın getirildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Tayfun Korkut'un yerine sezon sonuna kadar mavi-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Felix Magath'ın yapacağı belirtildi.

Hertha Berlin Sportif Direktörü Fredi Bobic, Magath'ın oldukça deneyimli bir teknik direktör olduğunu ve kendilerini mevcut zorlu durumdan çıkarabileceğini kaydetti.

68 yaşındaki Magath da Hertha Berlin'in durumunu bildiğini ve takımın kümde kalması için yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Magath, teknik direktörlük kariyerinde Bundesliga'da Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Stuttgart, Bayern Münih, Wolfsburg ve Schalke 04'ü çalıştırmış, en son 2016-2017 sezonunda Çin'in Shandong Taishan takımında görev yapmıştı.

Ligde 26 hafta sonunda 23 puanla düşme hattına bulunan Hertha Berlin, kasım ayında göreve getirilen Tayfun Korkut'un görevine son verildiğini duyurmuştu.

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Hertha Berlin, Felix Magath'a emanet!
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