Hertha Berlin’de Tayfun Korkut dönemi sona erdi

Hertha Berlin'in düşme hattında bulunduğuna işaret eden Bobic, "Ligde kalma konusunda gerekli puanları almamız için hala sekiz maç var. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.

KULÜPTEN KORKUT'A TEŞEKKÜR MESAJI

Tayfun Korkut da iyi bir başlangıçtan sonra çeşitli sebeplerden dolayı bunu sürdüremediklerini belirterek, Hertha Berlin kulübüne iş birliği için teşekkür etti.

Hertha Berlin'de Kasım 2021'de göreve başlayan Tayfun Korkut takımıyla sezonun ikinci yarısında oynanan 9 maçtan sadece 2 puan aldı. Hertha Berlin Bundesliga'nın 26. haftasında dün Borussia Mönchengladbach'a 2-0 yenilerek ligde 23 puanla 17. sırada yer alıyor.