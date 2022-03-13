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Giriş Tarihi: 13.3.2022 14:08

Hertha Berlin'de Tayfun Korkut dönemi sona erdi

AA
Hertha Berlin’de Tayfun Korkut dönemi sona erdi

Bundesliga ekibi Hertha Berlin'in teknik direktörü Tayfun Korkut'un görevine son verildiği açıklandı. Hertha Berlin’in sportif direktörü Fredi Bobic, Korkut’a çabalarından dolayı teşekkür ederek, Korkut'un göreve geldikten sonra ilk dört maçta alınan 7 puanla umut verici bir başlangıç yaptığını ancak şimdi ikinci yarıdaki 9 maçı analiz ettikten sonra teknik direktörlük pozisyonunda değişikliğe gitme kararının alındığını belirtti.

Bundesliga ekibi Hertha Berli'nde Tayfun Korkut dönemi resmen sona erdi. Kulüp tarafından yyapılan açıklamada, mevcut sportif durumun değerlendirilmesinin ardından kulüp yönetiminin teknik direktör Tayfun Korkut'un görevden alınmasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada Korkut'un yerine kimin göreve getirileceği konusunun netleştiğinde bilgi verileceği kaydedildi.

Hertha Berlin'in sportif direktörü Fredi Bobic, Korkut'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, Korkut'un göreve geldikten sonra ilk dört maçta alınan 7 puanla umut verici bir başlangıç yaptığını ancak şimdi ikinci yarıdaki 9 maçı analiz ettikten sonra teknik direktörlük pozisyonunda değişikliğe gitme kararının alındığını belirtti.

Hertha Berlin'in düşme hattında bulunduğuna işaret eden Bobic, "Ligde kalma konusunda gerekli puanları almamız için hala sekiz maç var. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.

KULÜPTEN KORKUT'A TEŞEKKÜR MESAJI

Tayfun Korkut da iyi bir başlangıçtan sonra çeşitli sebeplerden dolayı bunu sürdüremediklerini belirterek, Hertha Berlin kulübüne iş birliği için teşekkür etti.

Hertha Berlin'de Kasım 2021'de göreve başlayan Tayfun Korkut takımıyla sezonun ikinci yarısında oynanan 9 maçtan sadece 2 puan aldı. Hertha Berlin Bundesliga'nın 26. haftasında dün Borussia Mönchengladbach'a 2-0 yenilerek ligde 23 puanla 17. sırada yer alıyor.

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Hertha Berlin'de Tayfun Korkut dönemi sona erdi
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