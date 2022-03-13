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Giriş Tarihi: 13.3.2022 16:20 Son Güncelleme: 13.3.2022 16:28

Son dakika! PSG'ye taraftarından şok! Messi ve Neymar ıslıklanarak yuhalandı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika! PSG’ye taraftarından şok! Messi ve Neymar ıslıklanarak yuhalandı...

Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 3-1 yenilerek turnuvadan elenen PSG'ye taraftarından şok tepki geldi. Bugün oynanan Bordeaux maçı öncesi Parc des Princes Stadyumu'nda oyunculara tepki gösteren taraftarları maç boyunca takımlarını ıslıklayarak yönetimi de istifaya çağırdı. İşte yaşanan ve sosyal medyanın günemine oturan o anlar...

UEFA Şampiyonar Ligi'nde ilk maçı 1-0 kazanan fakat rövanş maçında Real Madrid'e 3-1 mağlup olan PSG, bu sene de hüsran yaşayarak turnuvaya veda etti. PSG'nin 2 golünü de Mbappe atarken, Real Madrid'in gollerini ise Benzema atmıştı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ SAVURMUŞTU

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise maçın ardından soyunma odasına giderek hakemlerle tartışmaya girdi ve orada çalışan bir görevliye ölüm tehditleri savurdu. UEFA daha sonra Al-Khelaifi'ye soruşturma açmıştı.

TARAFTAR OYUNCULARI YUHALADI

Ligde Bordeaux'yu konuk eden PSG'ye taraftarlarından şok tepki geldi. Taraftarlar, maç öncesi anons edilen oyuncuları tek tek ıslıklayarak yuhaladı. Özellikle de Neymar ve Messi'ye tepki gösteren taraftarları maç içinde de iki oyuncuya top geldiğinde ıslıklar artmaya devam etti.

TARAFTAR SADECE MBAPPE'Yİ ALKIŞLADI

Real Madrid karşısında 2 ve Bordeaux'ya da ilk yarıda tek golü atan Kylian Mbappe'ye ise taraftarları destek verdi. Top Mbappe'ye geldiği anda taraftarları Fransız yıldızı alkışladı.

MBAPPE MADRİD'LE ANLAŞTI İDDİASI

Habere göre PSG'nin iki yıldızı Mbappe ve Di Maria önümüzdeki sezon takımda olmayacak. Kylian Mbappe'nin Real Madrid'le anlaştığı iddiaları gündeme gelmişti. Oyuncu da Madrid'de forma giymek istediğini açıkça ifade etmişti. Fakat PSG, Mbappe'nin takımda kalması için tüm şartları zorlayacak.

PSG'DE BİLETİ KESİLEN YILDIZLAR ORTAYA ÇIKTI

Real Madrid hüsranı sonrası PSG'de köklü bir değişim yaşanması bekleniyor. Başkan Nasser Al-Khealifi'nin takımdan bazı yıldızl oyuncuları göndereceği iddia edildi. L'Equipe'in haberine göre takımdan gönderilecek ve takımda kalacak yıldızlar belli oldu.

Dİ MARİA TAKIMDA OLMAYACAK

Di María ile ilgili olarak, "bir yıl daha kalma umutlarının neredeyse tükendiği" ifade edildi. 34 yaşında Arjantinli yıldızın önümüzdeki sezonda takımda olmayacağı ifade edildi.

MESSİ BURADA MUTLU İDDİASI - MADRİD YENİLGİSİ ONU ÇOK ÜZDÜ

Aynı haber L'Equipe, Messi ve Neymar'ın bir sezon daha takımda kalacağını yazdı. Geldiği ilk günden beri tartışma konusu olan Messi'nin buradaki performansı beğenilmiyor. Fakat Messi'nin burada mutlu olduğu da ifade edildi. Messi'nin Real Madrid'e karşı alınan mağlubiyetten sonra oldukça üzgün olduğu ortaya çıktı.

NEYMAR KALACAK MI?

Neymar'ın durumu da benzer. Sözleşmesi devam ediyor fakat Neymar'a çok yüksek rakamlar verebilecek az takım bulunuyor. Bu yüzden Neymar'ın da bir sezon daha takımda kalması bekleniyor.

BİLETİ KESİLEN İSİMLER

Köklü değişime gitmesi beklenen PSG'de takımdan gönderilecek isimler de netleşti. İddiaya göre, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Julian Draxler ve Ander Herrera takımdan gönderilecek isim oldu.

TAKIMDA KALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Aynı haberde Marquinhos, Verratti, Hakimi, Donnarumma, Nuno Mendes ve Kimpembe'nin takımda kalmaya devam edeceği ve bu oyuncuların hiçbir yere gitmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

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Son dakika! PSG'ye taraftarından şok! Messi ve Neymar ıslıklanarak yuhalandı...
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