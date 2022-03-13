Son dakika! PSG’ye taraftarından şok! Messi ve Neymar ıslıklanarak yuhalandı...

MESSİ BURADA MUTLU İDDİASI - MADRİD YENİLGİSİ ONU ÇOK ÜZDÜ

Aynı haber L'Equipe, Messi ve Neymar'ın bir sezon daha takımda kalacağını yazdı. Geldiği ilk günden beri tartışma konusu olan Messi'nin buradaki performansı beğenilmiyor. Fakat Messi'nin burada mutlu olduğu da ifade edildi. Messi'nin Real Madrid'e karşı alınan mağlubiyetten sonra oldukça üzgün olduğu ortaya çıktı.