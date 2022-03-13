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Giriş Tarihi: 13.3.2022 22:05

Wesley Sneijder, Galatasaray - Barcelona maçına geliyor!

Wesley Sneijder, Galatasaray - Barcelona maçına geliyor!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında 17 Mart'ta Nef Stadı'nda Barcelona'yı konuk edecek. Futbol Plus Youtube kanalının istihbaratına göre Sarı-kırmızılıların Hollandalı efsanesi Wesley Sneijder'in kritik karşılaşmada İstanbul'a gelip Nef Stadı'nda maçı izleyeceği belirtildi.

Futbol Plus Youtube Kanalından Kağan Dursun'un istihbaratına göre Sneijder, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gelecek. Hollandalı efsane, hem Galatasaray hem de ülke puanı adına kritik karşılaşmayı NEF Stadyumu'ndan takip edecek.

Antrenörlüğe hevesli olan eski yıldızın yönetimle yardımcı hocalık konusunda bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

TARAFTARLARIN GÖZ BEBEĞİ

2013-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Wesley Sneijder, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın unutamadığı isimler arasına adını yazdırmıştı.

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Wesley Sneijder, Galatasaray - Barcelona maçına geliyor!
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