Wesley Sneijder, Galatasaray - Barcelona maçına geliyor!

Futbol Plus Youtube Kanalından Kağan Dursun'un istihbaratına göre Sneijder, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gelecek. Hollandalı efsane, hem Galatasaray hem de ülke puanı adına kritik karşılaşmayı NEF Stadyumu'ndan takip edecek.

Antrenörlüğe hevesli olan eski yıldızın yönetimle yardımcı hocalık konusunda bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

TARAFTARLARIN GÖZ BEBEĞİ



2013-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Wesley Sneijder, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın unutamadığı isimler arasına adını yazdırmıştı.