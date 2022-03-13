Yusuf Yazıcı Rusya’yı sallıyor! Moskova derbisinde de sahneye çıktı

Rusya Premier Ligi'nin 21. haftasında Moskova derbisinde CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 90'da Mario Fernandes'in attığı golle 2-1 kazandı.
CSKA'nın ilk golünü ise 39'da milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti. Lokomotiv Moskova'nın tek golünü ise 42'de Wilson Isidor attı.
Bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alan CSKA Moskova 39 puana yükseldi. Lokmomotiv Moskova ise 31 puanda kaldı.
Devre arası transfer döneminde Lille'den kiralanan Yusuf Yazıcı, şu ana kadar CSKA Moskova formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.