Son dakika: Aslantepe’de dev kapışma! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Galatasaray, Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, kritik Barcelona maçı öncesi derbi maçını da kazanarak moral bulmak istiyor. Siyah beyazlılar ise deplasmanda puan veya puanlar peşinde. İşte Domenec Torrent ve Önder Karaveli'nin muhtemel 11'leri ve tüm detaylar...



