Son dakika: Aslantepe’de dev kapışma! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Galatasaray, Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, kritik Barcelona maçı öncesi derbi maçını da kazanarak moral bulmak istiyor. Siyah beyazlılar ise deplasmanda puan veya puanlar peşinde. İşte Domenec Torrent ve Önder Karaveli'nin muhtemel 11'leri ve tüm detaylar...
GALATASARAY CEPHESİ
Barcelona karşısındaki zorlu sınav ve sonrasındaki yorucu dönüş yolculuğu nedeniyle teknik direktör Domenec Torrent derbide rotasyona gidecek.
Perşembe günü evinde Barcelona'yı konuk edecek olan sarı-kırmızılılarda İspanyol çalıştırıcı, Van Aanholt-Feghouli ve Babel'i kenara çekip Ömer Bayram, Cicaldau ve Emre Kılınç ile sahaya çıkacak.
Bu hamle takımı gençleştirirken aynı zamanda hücuma hızlı çıkışların da anahtarı olacak. Mostafa Mohamed yerine Gomis'i tercih edecek olan Torrent, Fransız yıldızın gol vuruşlarından yararlanmak istiyor.
ASLANTEPE'DE BOŞ YER YOK
Yönetımin 6 maçlık paket halinde satışa çıkardığı biletlerin 3 günde 30 bin alıcısı oldu.
Beşiktaş ve Barcelona maçlarını da içeren kombinelere taraftar büyük ilgi gösterirken bu iki kritik sınavda da daha önce satılan kombinelerle birlikte stadın tamamen dolması bekleniyor.
Dün öğleden sonra İstanbul'a gelen ve 5 günlük İstanbul-Barselona-İzmir-İstanbul seferini tamamlayan takım, kampa alınmadı.
Teknik direktör Torrent takıma izin verip herkesi ailesinin yanına gönderirken, bugün Florya'da toplanılacak.
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Beşiktaş'ta teknik ekibin oyun planı; merkezde hakimiyet kurup maçın kontrolünü alabilmek üzerine…
Bu alanda hem G.Saray'ı durdurup hem de kendi hücum oyuncularına pas desteği sağlamak isteyen Önder Karaveli, Josef ve Atiba ile maçı domine etmeyi hedefliyor.
Sakatlıkları bulunsa da her iki oyuncu da forma giymek için her türlü fedakârlığı yaptı.
Takım savunmasına verdiği katkı nedeniyle Kenan Karaman da teknik heyetin bu maçta kullanacağı bir diğer isim.
Bu özelliği nedeniyle Cyle Larin'den bir adım önde olan 27 yaşındaki futbolcunun Başakşehir maçındaki skor katkısı da teknik heyetin yüzünü güldürmüştü.
ÇEBİ KESENİN AĞZINI AÇTI
Siyah-beyazlılar ligi ikinci sırada bitirmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyarken, maçın öneminin artmasıyla birlikte yönetim de elini cebine attı. Statta yapılan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi'nin galibiyet halinde takıma verilen 50 bin TL'lik primi 100 bin TL'ye çıkaracağı kaydedildi.
G.SARAY 123-113 ÖNDE
İki takım arasındaki 351 maçta G.Saray'ın 123- 113 üstünlüğü bulunuyor. Aslan bu karşılaşmalarda 488 kez Beşiktaş ağlarını havalandırırken, siyahbeyazlılar 458 golle sarı-kırmızılılara yanıt verdi.
DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Pena, Ömer, Marcao, Nelsson, Omar, Berkan (Taylan), Cicaldau, Pulgar, Kerem, Emre Kılınç, Gomis
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut Meraş, Josef, Atiba, Teixeira, Kenan, Ghezzal, Güven