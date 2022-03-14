Son dakika: SABAH Spor yazarları Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! Yıldız oyuncuya şok eleştiri

Oynadığı kısa sürede bu çocuk gol atıyor, golden de öte harika bir asist yapıyor. Bir asist ancak böyle yapılır. Arkadaşının kafasına, daha top kendine geldiği zaman işaret ediyor 'Senin kafana atacağım' diye. Sarı-lacivertlilerde İsmail geldikten sonra kademe kademe bir iyileşme var. Yardımlaşma arttı, iİleriyle geri arasındaki mesafe kısaldı. Şunu da yazmadan geçemeyeceğim; Altay çok çok iyi bir geri dönüş yaptı. Bir kaleci için böyle bir sakatlık ve aradan sonra bu performans zor olur.