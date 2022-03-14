Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadele! Giresunspor - Gaziantep FK (CANLI)

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. GZT Giresunspor, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 32 puanla 16. sırada yer alıyor. Yeşil beyazlı takım, Gaziantep FK karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Zeki Yavru, Emre Taşdemir, Arda Kılıç ile tedavisi devam eden Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemiyor.
Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 14 maçta 1 galibiyet alan Gaziantep FK, yarın karşılaşacağı GZT Giresunspor'u yenerek deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor.
Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 14 karşılaşmada sadece 6 puan toplayabildi.
CANLI | GİRESUNSPOR 1-0 GAZİANTEP FK
6' Serginho
İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Chiquinho, Sergio, Muhammed, Umut
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Papy Djilobodji, Caulker, Tosca, Sagal, Furkan, Vetrih, Maxim, Joao Figueiredo, Muhammet Demir