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Giriş Tarihi: 14.3.2022 19:55 Son Güncelleme: 14.3.2022 20:09

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadele! Giresunspor - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadele! Giresunspor - Gaziantep FK CANLI

Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada, iki takım da mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. GZT Giresunspor, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 32 puanla 16. sırada yer alıyor. Yeşil beyazlı takım, Gaziantep FK karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Zeki Yavru, Emre Taşdemir, Arda Kılıç ile tedavisi devam eden Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemiyor.

Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 14 maçta 1 galibiyet alan Gaziantep FK, yarın karşılaşacağı GZT Giresunspor'u yenerek deplasmanda ikinci galibiyetini almak istiyor.

Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 14 karşılaşmada sadece 6 puan toplayabildi.

CANLI | GİRESUNSPOR 1-0 GAZİANTEP FK

6' Serginho

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Chiquinho, Sergio, Muhammed, Umut

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Papy Djilobodji, Caulker, Tosca, Sagal, Furkan, Vetrih, Maxim, Joao Figueiredo, Muhammet Demir

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Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadele! Giresunspor - Gaziantep FK (CANLI)
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