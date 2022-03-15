Rusya Milli Takımı’nın davetini reddetti! Yıldız futbolcudan şok karar

Son dakika haberi... Rusya Milli Takımı Kaptanı ve Zenit'in golcüsü Artem Dzyuba milli takım davetini redderken gerkeçelerini anlattı. Ancak hocası Valery Karpin ile Dzuba'nın açıklamaları birbiriyle çelişiyor.
Rusya Ligi ekiplerinden Zenit St. Petersburg'da oynayan Artem Dzyuba, Rusya milli takımından gelen çağrıya olumlu yanıt vermedi.
Bu konu hakkında konuşan Rusya Teknik Direktörü Valery Karpin, oyuncusunun "Ukrayna'da gerçekleşen olaylar" sebebiyle milli takıma katılmadığını söylemişti.
Kısa süre sonra Artem Dzyuba'nın Ukrayna'da akrabalarının olduğu gerekçesiyle bu ortamda Rus milli takımına olumlu yanıt vermediği iddiaları ortaya atıldı.
33 yaşındaki santrfor bu iddialara bizzat cevap verdi. Dzyuba'nın açıklamaları şöyle: "Bu ailevi bir mesele ile ilgili. Daha fazla detay vermek istemiyorum. Ailemle zaman gerçimem gerekiyor."
"Rusya Milli Takımı'na gitmeme sebebim politik şeyler değil. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Valery benim sözlerimi yanlış anladı ya da sözlerim çarpıtıldı."
Rusya Milli Takımı Kaptanı Dzyuba, daha önce Rusya - Ukrayna savaşı hakkında "Savaş korkutucu ancak insanların her gün nefret kusması beni daha çok şaşırttı. Milliyete dayalı ayrımcılığa karşıyım."
"Rus olduğum için utanmıyorum. Rus olmaktan gurur duyuyorum. Sporcuların bu yüzden acı çekmesini anlamıyorum. Çifte standarda karşıyım. İş Rusya'ya gelince ilkeler neden hemen unutuluyor?" ifadelerini kullanmıştı.
Rusya Milli Takımı ve Rus futbol kulüpleri, Ukrayna savaşı sebebiyle tüm UEFA ve FIFA turnuvalarından men edilmişti.