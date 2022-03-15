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Giriş Tarihi: 15.3.2022 16:58 Son Güncelleme: 15.3.2022 16:58

Son dakika Chelsea Haberi! Chelsea’den seyirci cezasına yönelik tepki! Maçın seyircisiz oynanması için başvuru yapıldı…

AA
Son dakika Chelsea Haberi! Chelsea’den seyirci cezasına yönelik tepki! Maçın seyircisiz oynanması için başvuru yapıldı…

Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken yaptırımların hedefi haline gelen İngiltere devi Chelsea, seyirci cezasına karşı başvuruda bulundu. FA Cup çeyrek final maçında Middlesbrough ile oynayacakları maça rakip takımın da seyircisiz çıkması için başvuruda bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Federasyon Kupası çeyrek finalinde hafta sonu Middlesbrough ile oynayacakları deplasman maçına seyirci alınmaması için başvuruda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, hükümet yetkilileriyle yapılan uzun görüşmelere rağmen 19 Mart Cumartesi günü oynanacak maça gitmek isteyen Chelseali taraftarlara bilet satılması konusunda izin alınamadığı belirtildi.

Chelseali taraftarlar için ayrılan 4 bin 620 biletin, kulübe gelir kaynağı olarak görüldüğü ve bu nedenle izin verilmediği vurgulanan açıklamada, "Söz konusu şartlar altında en adil seçeneğin, maçın seyircisiz oynanması olduğunu düşünüyoruz. Bunun için İngiltere Futbol Federasyonuna gönülsüzce başvuruda bulunduk. Bu durumun Middlesbrough ve yaptırımlar öncesi bilet alan Chelseali taraftarlar için büyük bir darbe olacağının farkındayız." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İngiltere hükümetinin, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de arasında yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün birçok yaptırıma maruz kalmasına yol açmıştı.

Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu. Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri ise elinden alınmıştı.

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Son dakika Chelsea Haberi! Chelsea’den seyirci cezasına yönelik tepki! Maçın seyircisiz oynanması için başvuru yapıldı…
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