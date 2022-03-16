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Giriş Tarihi: 16.3.2022 20:30 Son Güncelleme: 16.3.2022 20:34

Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Nur Çebi’den tarihi karar! Yöneticileri topladı ve…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Nur Çebi’den tarihi karar! Yöneticileri topladı ve…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Futbolda bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş’ta işler iyi gitmiyor. Son olarak derbide Galatasaray’a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılarda Önder Karaveli’nin geleceği tartışılmaya başlandı. Mağlubiyetin ardından radikal kararların alınması beklenirken başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticileri toplayarak flaş bir hamlede bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon gelen çifte kupanın ardından beklentilerin altında kaldı. Sezona Sergen Yalçın ile başlayan siyah-beyazlılar, yapılan yıldız oyuncu transferleriyle Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı hedefledi.

Ancak hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de işler kötü giderken Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Deneyimli teknik adamın görevden alınmasının ardından yerine gelen Önder Karaveli ile pozitif bir hava yakalandı.

Karaveli yönetiminde ligde üst sıraları yakalamayı amaçlayan Beşiktaş, bu dönemde Türkiye Kupası'ndan elendi.

Bu süreçte son olarak derbide Galatasaray'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta radikal kararların alınması bekleniyor.

9 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONLANDI

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 9 maç sonra mağlup oldu. Ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

DIŞ SAHADAKİ PUAN KAYBI 30'A ÇIKTI

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 11. kez kazanamadı. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçlara ulaşmakta zorlanan ve sadece 3 kez kazanan Beşiktaş, dış sahada altışar beraberlik ve yenilgiyle 30 puan yitirdi.

ÖNDER KARAVELİ TARTIŞILIYOR

Sergen Yalçın'ın ardından göreve gelen Önder Karaveli, Beşiktaş yönetimi ve taraftarın desteğini kazansa da haftalar ilerledikçe tartışılan isim haline geldi.

Derbi mağlubiyetiyle birlikte yeni sezonda göreve devam etmesi beklenmeyen Karaveli'nin yerine yeni hoca için çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar birçok isimle temasa geçen ancak herhangi bir sonuç elde edemeyen siyah-beyazlılarda, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Başkan Çebi'nin talimatıyla görüşmelere yeniden başladı.

Kazancı'nın listesinin ilk sırasında daha önce de görüştüğü Daniel Farke yer alırken, diğer adaylar arasında Nuno Espritito Santo, Jindrich Trpisovsky gibi isimlerin de yer aldığı belirtildi.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN ŞENOL GÜNEŞ KARARI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi mağlubiyetinin ardından yöneticileri toplayarak teknik direktör çalışmalarına hız verilmesini istedi.

A Spor'un haberine göre Çebi, yönetim toplantısında Şenol Güneş'in ismini öne attı. Beşiktaş başkanı, yeni sezonda Şenol Güneş'i takımın başında görmek istediğini belirtti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Nur Çebi’den tarihi karar! Yöneticileri topladı ve…
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