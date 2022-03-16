Xavi Hernandez: "Galatasaray maçı final niteliğinde olacak"

İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin savunma anlamında iyi bir iş çıkardığını belirten tecrübeli oyuncu, "Bizim için en önemlisi, yarın oynayacağımız maç. Buraya kazanmak için geldik ve Avrupa maçı olduğu için oldukça önem veriyoruz. Galatasaray defansı ilk maçta oldukça iyiydi. Yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden motiveyiz bu maç için" ifadelerini kullandı.

"BU STATTA OYNAMAK HER ZAMAN ÖZEL"

Daha önce Borussia Dortmund formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığının hatırlatılması üzerine ise Aubameyang, "Burada, bu statta oynamak her zaman özel. Çok güzel bir atmosfer oluyor. Yarın da iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.