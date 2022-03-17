Domenec Torrent'ten Barcelona yorumu! "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

"GOMIS TOPU KORUSUN VE ORADAN POZİSYON YARATALIM DÜŞÜNCESİNDEYDİK, İLK DAKİKALARDA DA BUNU YAPTIK"

Karşılaşmaya ilk maçın aksine Mohamed yerine Gomis ile başlamasına değinen Domenec Torrent, "Gomis topu korusun ve oradan pozisyon yaratalım düşüncesindeydik. İlk dakikalarda böyle bir şeyle karşılaştık. 1-0 ve 2-0'ı yakalayabilirsek, ikinci yarıda da oyunu tutacağız diye düşünüyorduk. İyi sonuçlar alınca farklı ama kötü sonuçlar böyle eleştirilebiliyoruz verdiğimiz kararlarla. Bu da normal. Barcelona'da oynadığımızda Mostafa ile başladık, boşluklara koşu yapan bir oyuncu. O tarz bir oyun oynarsak, daha 0-0'ı yakalayacak bir oyun oynarız diye düşünmüştük" ifadelerini kullandı. Pedri'nin attığı golün inanılmaz bir gol olduğunu belirten Torrent, yedikleri ikinci golde ise sahada 10 kişi olduklarını söyledi.

BERKAN KUTLU: DETAYLARLA KAYBETTİK

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ise şunları söyledi: "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Teknik anlamda belki merkezi çok açtık, özellikle Aubameyang'a. Bu da bir talimattı. Tabii ki detaylar da var. Golü yediğimizde 10 kişiydik yanlış hatırlamıyorsam. Detaylar bu tip takımlara karşı çok önemli, hocamız da bunu dile getirmişti. Detaylarla kaybettik."

"BU MAÇI BÖYLE BİR SONUÇLA KAYBETMEK ÇOK ZOR"

Barcelona'ya karşı oynamanın çok güzel bir tecrübe olduğunu söyleyen Berkan Kutlu, "Zor bir tecrübe. Özellikle bu sonuçla kaybetmek... Onlar çok büyük oyuncular. De Jong, Pedri gibi oyuncular dünya standartlarında. Bizim için güzel bir tecrübe oldu ama zor. Bu maçı böyle kaybetmek çok zor" diye konuştu.

"BİZ GALATASARAY'IZ, LİGİ EN İYİ KONUMDA BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Maç maç bakacaklarını söyleyen Berkan, "3 gün sonra bir maçımız var, en iyi şekilde hazırlanacağız. Sadece lig kaldı. Ligi bitirebileceğimiz en iyi konumda bitirmeye çalışacağız, biz Galatasaray'ız sonuçta" diyerek sözlerini noktaladı.