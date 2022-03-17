Galatasaray'ın genç yıldızı Olimpiu Morutan, Barcelona için iddialı! "İmkansız değil..."

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yı sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde. Zorlu mücadele öncesi Rumen basınına açıklamalarda bulunan Olimpiu Morutan, iddialı konuştu.
DigiSport'a konuşan 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Morutan, "Geldiğim ilk günden itibaren buraya alıştım, burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
"Hiçbir şey imkansız değil, çok çalışınca iyi sonuçlar alabiliriz. Antrenmanda ne yapacağımı biliyorum, nasıl hazırlanayacağımı, teknik direktörün ne isteyeceğini biliyorum ve yüzde 100 hazırım."