Galatasaray'ın genç yıldızı Olimpiu Morutan, Barcelona için iddialı! "İmkansız değil..."

"ARKADAŞLARIMA İNANIYORUM"

Barcelona maçına ilişkin de konuşan Morutan, şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona karşısında iyi bi sonuç almak istiyoruz. Açıkçası çok zor ama hayal kırıklığına uğramamak için çok çalıştım. Çok çok zor bir maç bizi bekliyor. Arkadaşlarıma inanıyorum."