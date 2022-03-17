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Giriş Tarihi: 17.3.2022 17:49 Son Güncelleme: 17.3.2022 18:04

Galatasaray'ın genç yıldızı Olimpiu Morutan, Barcelona için iddialı! "İmkansız değil..."

Galatasaray’ın genç yıldızı Olimpiu Morutan, Barcelona için iddialı! İmkansız değil...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı takımda son dönemde yedek kalmasına rağmen Barcelona karşısında takımının turu geçeceğine inanıyor. DigiSport'a açıklamalarda bulunan Morutan, "Hiçbir şey imkansız değil" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yı sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde. Zorlu mücadele öncesi Rumen basınına açıklamalarda bulunan Olimpiu Morutan, iddialı konuştu.

DigiSport'a konuşan 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Morutan, "Geldiğim ilk günden itibaren buraya alıştım, burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMA İNANIYORUM"

Barcelona maçına ilişkin de konuşan Morutan, şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona karşısında iyi bi sonuç almak istiyoruz. Açıkçası çok zor ama hayal kırıklığına uğramamak için çok çalıştım. Çok çok zor bir maç bizi bekliyor. Arkadaşlarıma inanıyorum."

"Hiçbir şey imkansız değil, çok çalışınca iyi sonuçlar alabiliriz. Antrenmanda ne yapacağımı biliyorum, nasıl hazırlanayacağımı, teknik direktörün ne isteyeceğini biliyorum ve yüzde 100 hazırım."

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Galatasaray'ın genç yıldızı Olimpiu Morutan, Barcelona için iddialı! "İmkansız değil..."
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