"6 ay sonra çok büyük ihtimalle yabancı bir hocayla çalışacağız. Bunu herkes yapmaz. Ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla. Teknik direktör konusuna değinilecek bir şey olsa, soru olmadan değinirdim. Az kaldı."