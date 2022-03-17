Son dakika haberi... Fenerbahçe 6 genç futbolcusuyla yeni sözleşme uzatmak için anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonu kontratı biten Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Isak Vural, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan ve Osman Ertuğrul Çetin için imza töreni düzenledi. Öten yandan Fenerbahçe'de sözleşmesi yenilenmeyen Berke Özer ile yollar ayrılıyor.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek Türk ve genç oyunculardan Berke Özer takımıyla anlaşmaya varamadı. 21 yaşındaki file bekçisinin sezon sonunda 4 yıllık Fenerbahçe kariyeri bitecek.
ALİ KOÇ'TAN TENKNİK DİREKTÖR VE AYRILIK AÇIKLAMASI!
"İsmail Kartal hiç para pul konuşmadan, sıkıntılı bir dönemde takımı aldı. İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek. İnşallah devam edebilir."
"6 ay sonra çok büyük ihtimalle yabancı bir hocayla çalışacağız. Bunu herkes yapmaz. Ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla. Teknik direktör konusuna değinilecek bir şey olsa, soru olmadan değinirdim. Az kaldı."
"Serdar Aziz ile görüşmelere yeni başladık. İnşallah onunla da istediğimiz noktaya geliriz. Serdar Aziz, bana göre Türkiye'deki en iyi yerli stoperlerden biri belki de en iyisi."
"Altay, benim Fenerbahçe'de görmek istediğim profil. Kendini hep geliştiriyor. Hem fiziken hem de mental olarak. Dersler alıyor. Ciddi. Fenerbahçe'yi benimsemiş, o formayı taşımanın sorumluluğuna hakim. Lider karakterli bir oyuncumuz."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sezon sonundaki ayrılığı resmen duyururken "Berke ile iki tarafın da hayrına seneye birlikte olmamaya karar verdik" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR
Berke Özer kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Sosyal medyadaki baskı nedeniyle bir dönem Instagram hesabını kapatan Özer, Türkiye'de kalmak istemiyor.
GALATASARAY BERKE ÖZER'E TALİP OLDU!
Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin istenilen performansı vermemesi sonucu Sarı-Kırmızılılar kaleci arayışına çıktı.
Ajansspor'un haberine göre Berke Özer'e Galatasaray talip oldu. 21 yaşındaki eldiveni gündemine alan Galatasaray, Berke Özer'den ret cevabı aldığı belirtildi.
INAKI PENA SEZON SONUNDA AYRILIYOR
Sarı-kırmızılıların devre arasında, Barcelona'dan yarım sezon için kiraladığı Inaki Pena ise sezon sonunda Katalan ekibine geri dönmesi bekleniyor.
Altınordu altyapısında yetişen Berke Özer, 2018'de 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. İlk sezonunu A takımda geçiren 21 yaşındaki kaleci, sonraki sezonu Belçika ekiplerinden Westerlo'da geçirdi.
Sezon başında Fenerbahçe'ye dönen Berke Özer, Altay Bayındır'ın yokluğunda 19 karşılaşmada görev aldı. Özer 5 maçta kalesini gole kapattı.