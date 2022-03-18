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Giriş Tarihi: 18.3.2022 10:59 Son Güncelleme: 18.3.2022 11:09

Son dakika: Beşiktaş'ta yeni hocada flaş gelişme! Leonardo Jardim ve Rudi Garcia...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’ta yeni hocada flaş gelişme! Leonardo Jardim ve Rudi Garcia...

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'de son olarak derbi maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu için yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlılara Leonardo Jardim ve Rudi Garcia ile ilgili flaş bir haber geldi. İşte Beşiktaş'taki teknik direktör gelişmesine dair tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'de son olarak derbi maçında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Sezon sonu için yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlılara Leonardo Jardim ve Rudi Garcia ile ilgili flaş bir haber geldi.

Gelecek sezon takımın emanet edileceği teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Al Hilal'de görev yapan Leonardo Jardim'in durumunu araştırdı.

Siyah-beyazlılar, kapıyı 4 milyon Euro'dan açan Portekizli hocayı teklif bile yapmadan listeden çıkardı.

Rudi Garcia için de yoklama yapan Beşiktaş yönetimi, istediği yanıtı alamadı.

Geçtiğimiz sezonun bitiminde Lyon'dan ayrılan ve şu an boşta olan 58 yaşındaki Fransız teknik adam, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirtti.

Daniel Farke, Nuno Espirito Santo ve Jindrich Trpisovsky ise listedeki yerlerini koruyor.

Sezonu Önder Karaveli ile tamamlamayı planlayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi yeni teknik direktörü belirlemek için yoğun çaba sarfediyor.

ÇEBİ'DEN TAKIMA ZİYARET

Beşiktaş, Hatayspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve beraberindeki yöneticiler idmanı izleyerek haftayı Galatasaray yenilgisiyle kapatan futbolcular ve teknik heyete moral verdi.

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Son dakika: Beşiktaş'ta yeni hocada flaş gelişme! Leonardo Jardim ve Rudi Garcia...
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