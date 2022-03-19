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Giriş Tarihi: 19.3.2022 18:03 Son Güncelleme: 19.3.2022 18:12

Göztepe küme düşme hattından çıkamadı! Alanyaspor 2 golle kazandı...

Göztepe küme düşme hattından çıkamadı! Alanyaspor 2 golle kazandı...

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Ligin dikkat çeken takımlarından birisi olan Alanyaspor, İzmir deplasmanını Famara Diedhiou ve Tayfur Bingöl'ün golleriyle 2-0 kazandı. Bu sonuçla Göztepe, küme düşme hattında kalmaya devam etti. Alanyaspor ise puanını 49 yaparak 4. sıraya yerleşti.

Süper Lig'in 30. haftasında futbol heyecanı devam ediyor. Bu sezon ligde üst sıraları zorlayan Alanyaspor ile küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Göztepe, İzmir'de karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda Famara Diedhiou ve Tayfur Bingöl'ün golleri galibiyeti getirdi.

Kendi evinde kazanarak küme düşme hattından sıyırılmak isteyen Göztepe, Alanyaspor karşısında istediğini alamadı ve 27 puanla 18. sırada kaldı.

Avrupa kupalarını zorlayan Alanyaspor ise puanını 49 yaparak 4. sıraya yerleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 12. dakikasında Soner'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

20. dakikada Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada Oğuz'dan önce topa müdahale eden Atakan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

38. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşundan savunmadan seken topla buluşan Tannane'nin şutunda top filelere gitti. Ancak VAR'da yapılan incelemede pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

69. dakikada Jahovic'in verdiği pasla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diedhiou, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

90+7. dakikada Göztepeli oyuncuların verdiği geri pasa hareketlenen Tayfur Bingöl ceza sahasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Müsabaka Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Göztepe küme düşme hattından çıkamadı! Alanyaspor 2 golle kazandı...
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