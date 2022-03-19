Xavi Hernandez, Lionel Messi’ye yeşil ışık yaktı! Barcelona’ya dönüşü...

Xavi, basın toplatınsında Messi'nin olası geri dönüşüyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Messi tarihin en iyi oyuncusu ve ona Barcelona'nın kapıları her zaman açık. Bu takıma ne zaman istiyorsa dönebilir. Büyük bir övgüyü hakediyor ve bu takıma kattıkları paha biçilemez. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşamam çünkü şu anda Paris Saint Germain'in oyuncusu."