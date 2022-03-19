Xavi Hernandez, Lionel Messi’ye yeşil ışık yaktı! Barcelona’ya dönüşü...

Futbol tarihine damga vuran isimlerden birisi olan yıldız oyuncu Lionel Messi, efsanesi olduğu Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda ederek Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu.
Fransız devinde başarısız bir sezon geçiren Lionel Messi, futbolseverleri adeta hayal kırıklığına uğrattı. Paris Saint Germain'de bu sezon 26 resmi maçta forma giyen Arjantinli yıldız, 7 gol ve 11 asist yaptı.
Yaşanan bu durumun üzerine moralinin bozulduğu ve PSG'deki mutsuzluğunu hissetmeye başladığı söylenen Lionel Messi için Barcelona iddiaları yükseldi.
İspanyol devinin teknik direktörü Xavi Hernandez, Lionel Messi için açıklamalarda bulundu. Xavi, Lionel Messi'nin geri dönüşü için yeşil ışık yaktı.
Xavi, basın toplatınsında Messi'nin olası geri dönüşüyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:
"Messi tarihin en iyi oyuncusu ve ona Barcelona'nın kapıları her zaman açık. Bu takıma ne zaman istiyorsa dönebilir. Büyük bir övgüyü hakediyor ve bu takıma kattıkları paha biçilemez. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşamam çünkü şu anda Paris Saint Germain'in oyuncusu."