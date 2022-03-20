Son dakika: CSKA Moskova’da Yusuf Yazıcı fırtınası! Hat-trick yaptı

Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan ile kozlarını paylaştı.
Karşılaşma CSKA 6-1 farklı kazanırken, milli yıldızımız Yusuf Yazıcı hat-trick yaparak maça damga vurdu.
Bu sonuçla CSKA, puanını 42'ye yükseltti. Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı.
KAFA GOLÜ ESPRİSİ
Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a telefonla bağlanmış ve sorulan, "Yusuf kafa golü görmüyoruz..." sorusuna, "Haklısın abi. Umarım atarım da sen de rahatlarsın..." yanıtını vermişti. Milli futbolcu böylelikle verdiği sözü de tutmuş oldu.