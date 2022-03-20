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Giriş Tarihi: 20.3.2022 16:17 Son Güncelleme: 20.3.2022 16:31

Son dakika: CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı fırtınası! Hat-trick yaptı

Son dakika: CSKA Moskova’da Yusuf Yazıcı fırtınası! Hat-trick yaptı

Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma CSKA 6-1 farklı kazanırken, milli yıldızımız Yusuf Yazıcı hat-trick yaparak maça damga vurdu. İşte tüm detaylar...

Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşma CSKA 6-1 farklı kazanırken, milli yıldızımız Yusuf Yazıcı hat-trick yaparak maça damga vurdu.

5 MAÇTA 6 GOL

Rusya kariyerine çok iyi başlayan Yusuf 5. maçında 6. golünü kaydederken, 2 de asist yaptı.

Bu sonuçla CSKA, puanını 42'ye yükseltti. Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı.

KAFA GOLÜ ESPRİSİ

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a telefonla bağlanmış ve sorulan, "Yusuf kafa golü görmüyoruz..." sorusuna, "Haklısın abi. Umarım atarım da sen de rahatlarsın..." yanıtını vermişti. Milli futbolcu böylelikle verdiği sözü de tutmuş oldu.

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Son dakika: CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı fırtınası! Hat-trick yaptı
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