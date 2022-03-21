Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkış bir grafik çizen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde sarı lacivertliler 6 oyuncu ile sözleşme uzatırken, başkan Ali Koç Berke Özer ile sözleşme uzatılmayacağını ifade etmişti.
Yapılan açıklamada Koç, "İki taraf için de böyle hayırlı olacağını düşünüyoruz. Berke önümüzdeki sezon bizimle olmayacak" açıklamasını yapmıştı.
Berke Özer bu sezon toplamda 19 maça çıkarken kalesinde 20 gol gördü ve 5 maç kalesini gole kapattı.
BENFICA ÇEYREK FİNALDE
Avrupa'nın başarılı kulüplerinden Benfica, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Ajax'ı eleyen Portekiz ekibi çeyrek finalde Liverpool'la eşleşti.