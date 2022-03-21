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Giriş Tarihi: 21.3.2022 12:20 Son Güncelleme: 21.3.2022 12:40

Son dakika Fenerbahçe haberi: Berke Özer ile ilgili flaş açıklama! Benfica ve transfer...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Berke Özer ile ilgili flaş açıklama! Benfica ve transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkış bir grafik çizen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sarı lacivertliler 6 oyuncu ile sözleşme uzatırken, başkan Ali Koç Berke Özer ile sözleşme uzatılmayacağını ifade etmişti. Bununla birlikte Berke Özer'in Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti. Benfica'dan bu iddia ile ilgili bir açıklama geldi. İşte tüm detaylar... (Sabah.com.tr / DIŞ HABERLER)

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkış bir grafik çizen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sarı lacivertliler 6 oyuncu ile sözleşme uzatırken, başkan Ali Koç Berke Özer ile sözleşme uzatılmayacağını ifade etmişti.

Yapılan açıklamada Koç, "İki taraf için de böyle hayırlı olacağını düşünüyoruz. Berke önümüzdeki sezon bizimle olmayacak" açıklamasını yapmıştı.

Bununla birlikte Berke Özer'in Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.

Benfica'dan Berke Özer'in transfer iddiası ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

BENFICA'DAN TRANSFER YANITI

İtalyan basınının haberine göre; Portekiz ekibi Benfica, Türk basınına yansıyan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı.

Berke Özer bu sezon toplamda 19 maça çıkarken kalesinde 20 gol gördü ve 5 maç kalesini gole kapattı.

BENFICA ÇEYREK FİNALDE

Avrupa'nın başarılı kulüplerinden Benfica, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Ajax'ı eleyen Portekiz ekibi çeyrek finalde Liverpool'la eşleşti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Berke Özer ile ilgili flaş açıklama! Benfica ve transfer...
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