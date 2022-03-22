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Giriş Tarihi: 22.3.2022 17:44 Son Güncelleme: 22.3.2022 17:46

Barcelona, transferlerine bir yenisini daha ekliyor! Xavi'nin son hedefi Franck Kessie

DHA
Barcelona, transferlerine bir yenisini daha ekliyor! Xavi’nin son hedefi Franck Kessie

Bu sezonun ortasında Barcelona'da göreve başlayan Xavi Hernandez, İspanyol devinde yeni bir yapılanmayla kulübü eski günlerine geri döndürmenin peşinde. Devre arasında birçok transferle kadrosunu genişleten Barcelona'nın son hedefi Franck Kessie oldu.

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarına başladı. İspanyol ekibi, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları başladı. İspanyol ekibi, Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Franck Kessie ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Kessie, Barcelona'da yıllık 6.5 milyon Euro kazanacak. 5 yıldır Milan'da görev alan Fildişili orta saha; 214 maçta forma giyip, 36 gol, 16 asistlik performans gösterdi.

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Barcelona, transferlerine bir yenisini daha ekliyor! Xavi'nin son hedefi Franck Kessie
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