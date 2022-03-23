Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçına hazır
Giriş Tarihi: 23.3.2022 23:23 Son Güncelleme: 23.3.2022 23:24

A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçına hazır

AA
A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Portekiz maçının karşılaşmasının oynanacağı Dragao Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki idmanın, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde takım fotoğrafı çektirildi.

İdman öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz'un isteğiyle saha sulandı. Antrenman pas çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Portekiz karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanı, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Portekiz Futbol Federasyonu tarafından tribünlere Portekiz bayrakları konulduğu görüldü. Dragao Stadı'nda yarın oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
Son dakika | Putin "1 hafta süre verdim" diyerek duyurdu! Dost olmayan ülkelere...
Iğdır'da ‘Mavi dil’ hastalığı görüldü! Mahalle ve köyler karantinaya alındı
Son dakika | Bir yandan talan bir yandan şov yapıyor! CHP’li başkan zeytinlikleri katletti
Son dakika haberi... NATO'dan Rusya'ya Nükleer rest! Savaşın doğası tamamen değişir
Son dakika | Lavrov'dan dikkat çeken Rusya Ukrayna savaşı çıkışı: NATO ile direkt çatışma...
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanlığı: Kırmızı et düzenlemesi piyasayı etkilememektedir
SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da turuncu uyarı
Memur Sen Genel Başkanı Ali Yaçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 30 bin TL artış olacak
Son dakika haberi | Bakan Fahrettin Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması: Yeni yasal düzenlemelere vurgu yaptı!
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçına hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA