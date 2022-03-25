Dünyamız yıkıldı

Porto’da oynanan karşılaşmaya Stefan Kuntz’un kadro tercihleri damga vururken ev sahibi takım, orta saha ve savunmada yaşadığımız zaafları Otavio ve Jota ile cezalandırdı
Farkı 1'e indiren Burak, kaçırdığı penaltıyla kaderimizi belirledi. Rakip, Nunes ile uzatmalarda skoru ilan etti Maçın ilk 11'ini görünce Stefan Kuntz 'deli mi dahimi' sorusu akıllara geldi. Orta sahada direnç ve pas kalitesi yükseltmek adına sahaya çıkan kadro yapısı bunun tam tersi istikamette ilerledi. İlk çeyrek geçildiğinde top göremeyen Milliler, 15'te Otavio'nun golü ile geriye düştü. Portekiz'in BrunoFernandes-Bernando Silva ile kurduğuorta saha hakimiyetine Otavio dadahil olunca karşısında duran Berkandöküldü, sağ stoperde de OzanKabak teklemeye başladı. 42'de Jota savunmamızı gafil avlayıp skoru 2-0'a getirdiğinde sahada Türk Milli Takımı'ndan eser yoktu. Öğrenilmiş çaresizlik kıvamına gelen Ay-Yıldızlılar'ın ilk yarı geride kaldığında ne oynadığını kendilerinin bile anlamadığına eminim. İkinci yarıda da farkımız yoktu… Ta ki 65'e kadar. Cengiz-Burak işbirliğinde kaptan ağları bulurken umutlarımızı tazeledi. 85'te Enes yerde kaldığında ısrarla 'topu dışarı atın, penaltı' diye bağırdı, haklıydı da! Lakintopun başına geçen Burak topu dışarıatınca hayallerimizi de bitti.
RESMİ MAÇLARDAYÜZÜMÜZ GÜLMEDİ A Milli Futbol Takımımız, dün akşam Portekiz ile 9. kez karşı karşıya gelirken 7. mağlubiyetini aldı. Rakibini özel maçta 2 kez yenen Milliler, hiçbir resmi müsabakayı kazanamadı. Portekiz'in 7 galibiyetinin 6'sı resmi maçlarda geldi.
ENES'E TOPU VERMEDİ!
Milli Takımımız'a penaltıyı kazandıran Enes Ünal, atışı kullanmak istedi. Ancak Burak Yılmaz, penaltı noktasında bekleyen Enes'e meşin yuvarlağı vermedi. Sonrasında topun başına geçen Burak'ın vuruşu üstten dışarıya gitti. Bu arada tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca 11. kez penaltıyı değerlendiremedi.
İTALYA İLE FORMALİTEMAÇI OYNAYACAĞIZ Türkiye, Portekiz'i yenseydi, salı günü Dünya Kupası Play-Off finalinde İtalya'yı mağlup eden Kuzey Makedonya ile Konya'da karşılaşacaktı. Ancak kaybedince rakip özel maçta İtalya oldu. Mücadele yine aynı gün Konya'da oynanacak.
STEFAN KUNTZYENİLGİ İLE TANIŞTI
KUNTZ, ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Milli Takım, Alman hocanın yönetiminde daha önce 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda karşısında aldığımız 6-1'lik yenilgi sonrası göreve gelen Kuntz, ilk maçında 1-1'lik Norveç beraberliğini görürken, daha sonra Milliler, Letonya'yı 2-1, Cebelitarık'ı 6-0, Karadağ'ı da 2-1 mağlup etmişti.