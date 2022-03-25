İtalya'nın dünkü yenilgiyle, toplamda en az 12 yıl Dünya Kupası'ndan uzak kalmayı garantilediği ifade edilen haberde, "İkinci kez üst üste Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Daha önce 2 kez üst üste gidememe hiç olmadı." yorumu yapıldı. Ayrıca İtalya Milli Takımı'nın golcüleri Insigne, Immobile ve Berardi'nin performanslarıyla hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta çıkan bir başka haberde de dün akşam yaşanan başarısızlığın ardından teknik direktör Roberto Mancini'nin ayrılması halinde, Fabio Cannavaro ve Marcello Lippi'nin beraber göreve gelme ihtimalinin olduğu öne sürüldü.