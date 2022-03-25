Ara transfer döneminde Fransa'nın Lille takımından Rus CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Ayrıca, Rus ekibinde teknik direktör Aleksey Berezutski de şubat ve mart ayının en iyi teknik direktörü seçildi.