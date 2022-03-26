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Giriş Tarihi: 26.3.2022 20:31 Son Güncelleme: 26.3.2022 20:32

A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarına başladı

AA
A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 29 Mart Salı günü özel karşılaşmada İtalya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan, kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha oyuncusu Cengiz Ünder'in tedbir amaçlı antrenmana katılmadığı bildirildi.

Ay-yıldızlı ekip, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk antrenmanı basına açık olarak gerçekleştirdi. İdman öncesinde Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Ay-yıldızlı ekibi sahada karşıladı ve bir süre sohbet etti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, gruplar halinde pas çalışmasıyla devam etti. Çabukluk hareketleriyle devam eden idman çift kale maçla tamamlandı.

İdman öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz çalışma alanlarını kontrol ederek sahada incelemelerde bulundu. Kadroya sonradan dahil olan Salih Özcan da idmanda yer aldı.

Öte yandan, kaleci Uğurcan Çakır ile orta saha oyuncusu Cengiz Ünder'in tedbir amaçlı antrenmana katılmadığı bildirildi. Türkiye-İtalya karşılaşması, 29 Mart Salı günü 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

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A Milli Takım, İtalya maçı hazırlıklarına başladı
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