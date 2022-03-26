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Giriş Tarihi: 26.3.2022

Kral’ın vedası

SUAT UMURHAN

2001’de U17 Milli Takımı ile sahaya çıktığında henüz 15 yaşında olan Burak, basamakları bir bir çıkıp A Milli Takım’a yükselirken vedasını 36 yaşında Portekiz karşısında kaçırdığı penaltı ile yaptı

Türk futbolunun son 15 yılına hem kulüp hem de Milli Takım'daki golleri ile damga vuran Burak Yılmaz, Portekiz maçı ile birlikte Ay-Yıldızlı formayı da son kez giydiğini açıkladı. 15 yaşındayken Türkiye U17 Milli Takımı formasını sırtına geçiren ve ardından tüm yaş kategorilerinde sahaya çıkıp A Takım'a ulaşan Burak Yılmaz, Fatih Terim döneminde 20 yaşındayken Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçı ile en üst seviyeye çıktı. 77 maç boyunca Türkiye'yi temsil eden 36 yaşındaki forvet, Portekiz karşısında kaçırdığı penaltı ile birlikte veda kararını da duyurdu ve hafızalarda golleriyle kaldı. Kariyerini Dünya Kupası'nda forma giyerek taçlandırmak isteyen Burak, bu hedefini gerçekleştiremeyince, maç sonu İtalya ile oynanacak hazırlık karşılaşmasını bile beklemeden veda kararını duyurdu. Geceye ise şu sözleri damga vurdu: "Özür dilerim. Bu penaltıyı ömrüm boyunca her gece rüyamda atacağım herhalde."



KUPA CANAVARI

2 Süper Lig şampiyonluğu (G.Saray)
5 Türkiye Kupası (G.Saray-3, Trabzonspor-1, Beşiktaş-1)
1 Fransa Şampiyonluğu (Lille)
4 Türkiye Süper Kupası (G.Saray-3), Trabzonspor-1)

BURAK KAÇIRDI TV'LER PARÇALANDI
Portekiz basını "Şans bizimleydi" ifadeleri ile maçı özetlerken, Burak'ın kaçırdığı penaltıda bir Türk seyircinin televizyonu parçalaması en çok izlenen videolardan oldu
Milli Takım'ın Burak ile kaçırdığı penaltı Portekiz basınında "Büyük şans" olarak yorumlanırken sosyal medyaya düşen bir video gündeme oturdu. Burak'ın penaltıyı auta yollamasının ardından bir Türk taraftarın TV'ye silahla ateş ettiği ve parçaladığı anları Portekiz gazetesi A Bola da manşetten verirken, "Burak kaçırdı, TV'ler parçalandı" başlığı ile duyurdu. A Bola, kapak sayfasında "Azizler bizimleydi" diyerek şansın yanlarında olduğu bir geceyi geride bıraktıklarını anlattı. Record da Ronaldo'nun sevinç fotoğrafını kullanıp "Yardımlarla" yorumunu yaptı.

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