Kral’ın vedası

2001’de U17 Milli Takımı ile sahaya çıktığında henüz 15 yaşında olan Burak, basamakları bir bir çıkıp A Milli Takım’a yükselirken vedasını 36 yaşında Portekiz karşısında kaçırdığı penaltı ile yaptı
Türk futbolunun son 15 yılına hem kulüp hem de Milli Takım'daki golleri ile damga vuran Burak Yılmaz, Portekiz maçı ile birlikte Ay-Yıldızlı formayı da son kez giydiğini açıkladı. 15yaşındayken Türkiye U17 Milli Takımıformasını sırtına geçiren ve ardındantüm yaş kategorilerinde sahayaçıkıp A Takım'a ulaşan Burak Yılmaz, Fatih Terim döneminde 20 yaşındayken Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçı ile en üst seviyeye çıktı. 77 maç boyunca Türkiye'yi temsil eden 36 yaşındaki forvet, Portekiz karşısında kaçırdığı penaltı ile birlikte veda kararını da duyurdu ve hafızalarda golleriyle kaldı. Kariyerini Dünya Kupası'nda forma giyerek taçlandırmak isteyen Burak, bu hedefini gerçekleştiremeyince, maç sonu İtalya ile oynanacak hazırlık karşılaşmasını bile beklemeden veda kararını duyurdu. Geceye ise şu sözleri damga vurdu: "Özür dilerim.Bu penaltıyıömrüm boyuncaher gece rüyamdaatacağımherhalde."
BURAK KAÇIRDI TV'LER PARÇALANDI
Portekiz basını "Şans bizimleydi" ifadeleri ile maçı özetlerken, Burak'ın kaçırdığı penaltıda bir Türk seyircinin televizyonu parçalaması en çok izlenen videolardan oldu
Milli Takım'ın Burak ile kaçırdığı penaltı Portekiz basınında "Büyük şans" olarak yorumlanırken sosyal medyaya düşen bir video gündeme oturdu. Burak'ın penaltıyı auta yollamasının ardından bir Türk taraftarın TV'ye silahla ateş ettiği ve parçaladığı anları Portekiz gazetesi A Bola da manşetten verirken, "Burak kaçırdı, TV'ler parçalandı" başlığı ile duyurdu. A Bola, kapak sayfasında "Azizler bizimleydi" diyerek şansın yanlarında olduğu bir geceyi geride bıraktıklarını anlattı. Record da Ronaldo'nunsevinç fotoğrafını kullanıp"Yardımlarla" yorumunu yaptı.