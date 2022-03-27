Attila Szalai hedeflerini açıkladı! "Son 8 haftada en çok puanı toplamak istiyoruz"

Fenerbahçe taraftarlarının kendisine gösterdiği sevgiye karşılık vermek istediğini söyleyen Macar oyuncu, "Taraftarımızın desteği bizler için çok önemli. Biz oyuncular için değil kulüp bünyesindeki herkes bu desteği çok iyi şekilde hissediyor. Maçlarda bizim arkamızdalar ve bize çok yardımcı oluyorlar. Hedeflerimizden bir tanesi de onları mutlu edebilmek ve bunun için çok çalışıyoruz. Benim için onların göstermiş olduğu destek ve sevgi çok önemli. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben de saha içinde ve saha dışında bunun karşılığını her zaman en iyi şekilde vermeye çalışıyorum çünkü benim için çok önemli. Onlar bunu hak ediyorlar çünkü bizi koşulsuz olarak destekliyorlar. Bizler de oyuncu grubu olarak bunun karşılığını vermek istiyoruz." şeklinde konuştu.