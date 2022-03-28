Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3'lü savunmaya favori Koray plase Kaan
Giriş Tarihi: 28.3.2022

3'lü savunmaya favori Koray plase Kaan

OGÜN ŞAHİNOĞLU
3’lü savunmaya favori Koray plase Kaan

Önceliği maliyet nedeniyle Koray Günter’e veren siyahbeyazlılar, görüşmelerden sonuç alamazsa daha önce de gündeminde olan Kaan Ayhan için şansını deneyecek

Teknik direktör sorununu Valerien İsmael ile çözen Beşiktaş, şimdi de Fransız hocanın 3-4-3 sistemine uygun oyuncuları transfer etmek için çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon 11'deki yerli oyuncu sayısının 4'e yükseleceğini hesap eden siyah-beyazlılar, savunma için Koray Günter veya Kaan Ayhan'ı kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Ersin Akan'la görüşen yönetim, önceliği Verona forması giyen Koray'a verdi. 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Bunun avantajını kullanmak isteyen Beşiktaş, uygun bir bonservisle deneyimli stoperi almak istiyor.

SASSUOLO VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI!
Kaan Ayhan ise daha önce Beşiktaş'ın gündemini oldukça fazla meşgul etmiş, kulübü Sassuolo peşin 6 milyon Euro talep edince transferi gerçekleşmemişti. Siyah-beyazlılar, Kaan'ın mali şartlarının daha yüksek olacağını hesap ediyor. Bu nedenle Verona forması giyen Koray için yapılacak görüşmelerden sonuç alınmazsa Kaan'a yoğunlaşılacak. Kulübüyle sözleşmesi 2024'te bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, az forma şansı bulmasından dolayı İtalyan ekibinde mutsuz. Sassuolo oyuncusuna sezon başında verdiği daha fazla süre sözünü şu ana kadar tutmuş değil.

KORAY GÜNTER KİMDİR?
Borussia Dortmund'un altyapısından yetişen Koray Günter, 2014-18 yılları arasında Galatasaray formasını giydi. Sarı-kırmızılı takımda 50 maça çıkan Koray, 4 sezonun ardından Genoa'ya transfer oldu. Daha sonra Hellas Verona'ya önce kiralık sonra da bonservisiyle verildi.

GİDEN SAYISI 14'ÜN ÜZERİNE ÇIKABİLİR!
BEŞIKTAŞ'TA 14 futbolcunun sözleşmesi sona ererken Vida, Larin ve Güven dışında kimseye yeni sözleşme teklifi yapılmadı. Üç oyuncuyla da henüz anlaşmaya varılmazken 39 yaşındaki Atiba'nın durumu ise sezon sonu belli olacak. Valerien İsmael, 8 haftalık süreçte kimlerle devam etmek istediğine karar verecek. Fiziksel gelişim, tempo ve mücadele üçgeninde zinde bir takım kurmak isteyen 46 yaşındaki teknik adamın vereceği rapora göre gönderilecek isimlerin sayısının 14'ün üzerine çıkabileceği belirtildi. Mukaveleleri devam eden oyuncuların da satış listesine konulma ihtimali bulunuyor.

İSMAEL'IN KEBAP KEYFİ
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Valerien İsmael, Develi restoranın Nişantaşı şubesinde akşam yemeği yedi. Restoran şefinin sunumuyla Türk yemeklerinin tadına bakan Fransız çalıştırıcı, lezzetlere hayran kaldığını belirterek teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dursun Zehir Müge Anlı'da aranıyordu! 5 bin lira için 5 parçaya bölündü: 'Dedemde para var bölüşeceğiz'
Meteoroloji il il paylaştı: 20 kente sarı kodlu uyarı
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla
Bakan Derya Yanık A Haber'de duyurdu: Ödemeler yükseldi
Son dakika haberi | Rusya ve Ukrayna heyetleri 'Müzakere' için Türkiye'ye geliyor
Ünlü oyuncu Sean Penn'den Vladimir Zelenskiy kararı: "Oscar ödüllerini eriteceğim"
Genç kıza ters kelepçeyle korkunç infaz!
Türkiye'den Atina'ya sert uyarı! "Bu çabalarınız boşuna"
Erzincan'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu
ARKADAŞINA GÖNDER
3'lü savunmaya favori Koray plase Kaan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA