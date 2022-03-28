3’lü savunmaya favori Koray plase Kaan

Önceliği maliyet nedeniyle Koray Günter’e veren siyahbeyazlılar, görüşmelerden sonuç alamazsa daha önce de gündeminde olan Kaan Ayhan için şansını deneyecek
Teknik direktör sorununu Valerien İsmael ile çözen Beşiktaş, şimdi de Fransız hocanın 3-4-3 sistemine uygun oyuncuları transfer etmek için çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon 11'deki yerli oyuncu sayısının 4'e yükseleceğini hesap eden siyah-beyazlılar, savunma için Koray Günter veya Kaan Ayhan'ı kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. İki oyuncununda menajerliğini yapan Ersin Akan'lagörüşen yönetim, önceliği Verona formasıgiyen Koray'a verdi. 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Bunun avantajınıkullanmak isteyenBeşiktaş, uygun birbonservisle deneyimli stoperialmak istiyor.
SASSUOLO VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI!
Kaan Ayhan ise daha önce Beşiktaş'ın gündemini oldukça fazla meşgul etmiş, kulübü Sassuolo peşin 6 milyon Euro talep edince transferi gerçekleşmemişti. Siyah-beyazlılar, Kaan'ın mali şartlarının daha yüksek olacağını hesap ediyor. Bu nedenle Veronaforması giyen Koray için yapılacakgörüşmelerden sonuç alınmazsa Kaan'ayoğunlaşılacak. Kulübüyle sözleşmesi 2024'te bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, az forma şansı bulmasından dolayı İtalyan ekibinde mutsuz. Sassuolo oyuncusuna sezon başında verdiği daha fazla süre sözünü şu ana kadar tutmuş değil.
KORAY GÜNTER KİMDİR? Borussia Dortmund'un altyapısından yetişen Koray Günter, 2014-18 yılları arasında Galatasaray formasını giydi. Sarı-kırmızılı takımda 50 maça çıkan Koray, 4 sezonun ardından Genoa'ya transfer oldu. Daha sonra Hellas Verona'ya önce kiralık sonra da bonservisiyle verildi.
GİDEN SAYISI 14'ÜN ÜZERİNE ÇIKABİLİR! BEŞIKTAŞ'TA 14 futbolcunun sözleşmesi sona ererken Vida, Larin ve Güven dışında kimseye yeni sözleşme teklifi yapılmadı. Üç oyuncuyla da henüzanlaşmaya varılmazken 39 yaşındakiAtiba'nın durumu ise sezon sonubelli olacak. Valerien İsmael, 8 haftalık süreçte kimlerle devam etmek istediğine karar verecek. Fiziksel gelişim, tempo ve mücadele üçgeninde zinde bir takım kurmak isteyen 46 yaşındaki teknik adamın vereceği rapora göre gönderilecek isimlerin sayısının14'ün üzerine çıkabileceğibelirtildi. Mukaveleleri devam eden oyuncuların da satış listesine konulma ihtimali bulunuyor.
İSMAEL'IN KEBAP KEYFİ
BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Valerien İsmael, Develi restoranın Nişantaşı şubesinde akşam yemeği yedi. Restoran şefinin sunumuyla Türk yemeklerinin tadına bakan Fransız çalıştırıcı, lezzetlere hayran kaldığını belirterek teşekkür etti.