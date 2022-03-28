A Milli Takım’ın yeni kaptanı belli oldu! Burak Yılmaz’ın ardından...

"SİSTEMDEN MEMNUNUM"

Portekiz maçı performansı, diziliş ve oyun kurgusuna yönelik soruya Çalhanoğlu, "Kendi kulübümde de 3'lü savunma sisteminde oynuyoruz. Gayet memnunum. Artık biz de bu sistemde oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta Avrupa genelinde herkes üçlü defans oynuyor. Tabii ki ara sıra sahada bu problem yaşayabiliriz. Çünkü sonuçta bir kaliteli takıma karşı oynadığınız zaman zorlanabilirsiniz. İkinci yarıda Portekiz'e karşı iyi bir maç sergilediğimizi düşünüyorum. Şansımızı da bulduk ama maalesef olmadı. Daha çok zamanımız var ve çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Çalhanoğlu, oyun sistemine ilişkin A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüş alışverişinde bulunmadığını kaydederek, "Bu hocanın kararı ve bunu takip etmek zorundayız. Sadece bakış açımı söylemeye çalıştım. Çünkü üçlü sistemde oynadığım için çok memnunum. Sadece ben değil Merih de aynı sistemde oynuyor." diye konuştu.