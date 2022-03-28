Elmas’a kırmızı kart!

9 ay önce 1541 oyla başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, dün 801 ibrasızlık oyu alınca başkanlık görevine nokta koydu. Futbol ve diğer branşlardaki kötü sonuçlar kadar vaatlerini yerine getirememesi ve Terim’in gönderilmesi Elmas’ın sonunu hazırladı
Galatasaray'ın 26 Mart sabahı başlayan Yıllık Olağan Genel Kurulu bir gün sürdü ve 27 Mart sabahıBurak Elmas dönemine son verecek karar ortaya çıktı: İdari İbrasızlık! Kırmızı renkli oy pusulasıyla girdiği 19Haziran'daki seçimde 1541oyla başkan olan Elmas'ı 801üye Mali Kongre'de seçtiklerikırmızı renkli kartlarla idariaçıdan aklamayarak koltuktanindirdi. İşte Başkan Burak Elmas'ın ibrasızlıkla karşılaşmasının temel nedenleri:
SPONSORLAR KAYIP, YOL ARKADAŞLARI YOK! 15. sıradaki futbol takımının başını çektiği tüm şubelerdeki sportif başarısızlık yönetimi hırpaladı... FATİH Terim'in görevine son verilmesi ve Domenec Torrent tercihi. CAMİADA herkesin istifasını beklediği yönetici Işıtan Gün'ün görevine devam etmesi ve başkana yakınlığı... SEÇIM öncesi Başkan Elmas'ın verdiği vaatleri yerine getirmemesi (40 milyondolar kasa kolaylığı ve 100 milyon dolaryabancı kaynaklı stat sponsorluğu) FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç ile olan samimiyeti ve birlikte hareket etmesi. DUAYENLERİN 'bir an önce erken seçimegit' tavsiyesini dikkate almaması. GEDSON Fernandes transferinin gerçekleşmemesi ve bu süreçte yaşananlar... KULÜBÜN haklarını TFF'ye karşı savunamaması, kulübün yıpranması. SEÇİMİ birlikte kazandığı yol arkadaşlarının büyük bölümünü 9 ayda kaybetmesi.
BÜTÇE ONAYLANMADIBORÇLAR KALDI!
ELMAS ve ekibi ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı. Seçim kararı alıp 21 ya da 28 Mayıs'ta sandığa gitmeyi düşünen mevcut yönetim bu süre içinde harcama yapamayacak. Futbol takımı başta olmak üzere sporculara olan 2021 yılı borçlarının tamamını kapatan yönetim, 2022'nin ilk 3 ayındaki alacakların ancak %40'ını ödedi. Bütçeye onayçıkmadığı için futbol takımınında oyuncu ücretlerinin kulüpkasasından ödenmesi şimdilikmümkün değil! Seçime kadar kulübün en önemli sorunlarından biri de bu olacak.
KONGRE 21 YA DA 28 MAYIS'TA
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim hafta içinde toplanacak ve seçim kararını açıklayacak. Futbol takımının bu süreci en az zararla atlatması adına kongre için sezon sonunun bekleneceği öğrenildi. Tüzüğe uygun adımlar atılacak. 21 ya da 28 Mayıs tarihlerinde seçime gidilmesi öngörülüyor.
ELMAS ADAY OLAMAZ Galatasaray Kulübü'nün yeni oluşturulan tüzüğünde, "Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun görevleri" başlığı altında yer alan 87, 22. maddesi, "GenelKurul'ca mali ve/veya yönetselyönden aklanmama (ibra) durumundaen geç 30 gün içinde olağanüstüseçim genel kurulunu toplantıyaçağırmak" hükmünü içeriyor. Tüzüğün 59. maddesi gereği Burak Elmas ve yönetimi bu seçimde aday olamayacak. 59. madde ise şu şekilde: "Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri birseçim dönemi geçmeden yenidenaday olamaz ve seçilemezler.''
TÜZÜK NE DİYOR?
Başkan Elmas ve yönetiminin yanı sıra kurullarda görev alanlar da ilk seçimde aday olamayacak.
'HAKKINIZI HELAL EDİN'
İDARI açıdan ibra edilmeyen ve seçim kararı alan Burak Elmas, oylama sonrasında kürsüye geldi. Bir hayli bitkin görünen Elmas, "Elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüngereği vermiş olduğunuzkararı uygulamayasokacağız. Hakkınızı helal edin" s özleriyle kongreye veda etti.
GÜNÜN SORUSU
Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin perde arkasında neler var. Bundan sonra hangi süreçler yaşanır?
Levent TÜZEMEN Seçim kararını alsa ibra edilirdi
G.Saray, tarihinin en kalabalık kongresini yaşadı, insanlar eve bile gitmedi. Burak Elmas, G.Saray'ın büyükleri ile yaptığı sohbetlerde "Seçimegit" tavsiyesini kabul etmedi, ibra olmayacağını bile bile 'seçime gidiyorum' demeyerek insanların sabaha kadar eziyet yaşamasına neden oldu. Seçim kararı alsaydı ibra olur, kongre deerken biter kendisi de mayısta aday olabilirdi. Tavsiyelere bile bile sırt çeviren Elmas, sadece başkanlığı kaybetmedi, gelecekte aday olacak gençlerin güven konusunda önünü tıkadı. Elmas'ı seçime götüren 9 neden var! 1) Verdiği sözleri yerine getirmedi. 100 milyon dolarlık stat sponsorluğu projesini başaramadı. Masaya söz verdiği 40 milyon doları koyamadı. 2) 'Büyük projelere adım atacağız' diyerek göreve getirdiği ve seçim kazanmasında katkısı olan Fatih Terim'le yolları ayırdı, taraftarların büyük tepkisini çekti. 3) Kemerburgaz, salon ve Florya için adım bile atmadı. 4) TFF ile girdiği savaşta mağlup oldu. 5) 26 milyon Euro'ya kurulan takım Avrupa'da başarılıydı ancak ligde döküldü. 6) Terim sonrası güçlü bir teknik adamı göreve getireceğine hayatı yardımcı hocalıklarla geçmiş Torrent'e G.Saray'ı emanet etti. 7) İki yönetici istifa etti, göreve getirdiği profesyonellerle de kısa sürede yollarını ayırdı. 8) Twitleriyle kadınların tepkisini çeken Işıtan Gün'ü görevden almadı, kongredeki ağır eleştiriler karşısında savundu. 9) Ali Koç'la ortak hareket etmesi, F.Bahçe başkanı gibi her şeye tek başına karar vermesi,eleştirilere ve uyarılara kulakasmaması sonunu hazırladı.
Murat ÖZBOSTAN Fenerbahçe ile Koç da bir faktör
Sayın Burak Elmas, Galatasaray'dan rüzgâr gibi geçti. Genç bir başkan olarak önünde büyük fırsat ve imkânlar vardı ama açıkçası bunları değerlendiremedi. Birçok kesimi karşısına aldı. Gözgöre göre inanılmaz büyük hatalar yaptı. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok açık vermek, yanlış yapmak, Galatasaray tarihinde hiçbir başkana nasip olmamıştı. Tabii ki genel kurul üyeleri de bunun bir değerlendirmesinde bulundu. Bir başkan için hoş bir durum değil. Dramatik bir veda. Özellikle Fatih Terim kararı ve Fenerbahçeile çok yakınlaşması, Ali Koç'la beraberhareket etmesi camianın ve genç üyelerintepkisini çekmişti. Bu ibrasızlığın gelmesinde Fenerbahçe de, daha doğrusu Ali Koç da önemli bir rol oynadı! Yeni bir başkan ile Galatasaray yeni bir sayfa açacaktır. Sonuç itibari ile devam etmesi gereken projeler var. Galatasaray çokbüyük bir kulüp, bütün sorunların üstesindengeleceğini düşünüyorum. İlişkileri iyi yönetmek, mesafeyi iyi koymak, doğru kararlar vermek ve iyi bir yönetim, yeni başkanı başarılı kılar. Burak Elmas bir dahaki seçimde yine şansını deneyebilir. Geçen sürede hatalarınınmuhasebesini yapabilir. Karar,Galatasaray için hayırlı olsun.
Bülent TİMURLENK
Kendim ettim kendim buldum
Son 12 yıldaki başkanlardan sonra 50 yaşındaki Burak Elmas, yeni ekonomiye, teknolojiye,futbol endüstrisine yaşça daha yakın biriolarak Galatasaray için bir talih olabilirdi.Çok net; olamadı. 3 yıllık proje diye yola çıkıp hocanızla yolları ayırıyorsanız, daha 3 ayda iki yöneticiniz istifa ediyorsa, iletişimden sorumlu yöneticiniz susuyor, çok tecrübeli iletişim direktörünüz istifa ediyorsa, Galatasaray ve spor ekonomisiyle bir yakınlığı olmayan kişiyi kulübe CEO yapıyorsanız, yönetiminizde ve Galatasaray camiasında oncaakıl ve tecrübe varken dışarıdan danışmanve iletişimci buluyorsanız, anlaştığınızı söylediğiniz sponsorlar ortalıkta yoksa, Gedson Fernandes'i ezeli rakibinize kaptırıp proje dediğiniz takıma Gomis ve Semih gibi "gençleri" transferediyorsanız, anlaştığınız hocanın ismini söylemek yerine onu Guardiola'nın yardımcısı diye takdim ediyorsanız, federasyon nezdinde kulübünüzün haklarını aramış gibi yapıp arayamıyorsanız, başkanı olduğunuz kulübün futbol ve diğer tüm şubeleri de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalmışsa sizin şarkınız bellidir: Kendimettim, kendim buldum.