CZN Burak, Londra'da açacağı yeni şubesinin ortağını açıkladı. Geçtiğimiz yıl La Liga'nın konuğu olarak gittiği Madrid'de Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığı yönünde kamuoyuna bilgiler yansıyan Burak Özdemir, ünlü futbolcu ile Londra'da ortak restoran açacaklarını Bursalı takipçilerine açıkladı.
Söyleşisi sırasında 11 ülkede önemli bir Türk markası haline geldiklerini belirten Özdemir, "Bu yılın 11'inci ayında İngiltere'deki yerimizi açıyoruz. Londra'da Cristiano Ronaldo ile ortak yer açıyoruz. Bunu açıklamıyoruz çok fazla. Çünkü açılışta güzel bir sürpriz yapacaktık. Ama aramızda yabancı yok, hep beraberiz" dedi.
Özdemir'in bu açıklamaları, salonu dolduran takipçilerinden bol bol alkış aldı.
Bu arada Burak Özdemir, sunumunun sonlarına doğru sahnede doğum günü sürprizi yaşadı. Yaş gününü sahnede kutlayan Özdemir, doğum günü pastasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte keserek kutladı.
Özdemir, etkinliğin yapıldığı Merinos Park içinde açık alanda oluşturulan stantta mutfaktaki hünerlerini de sergiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da önlük giyerek, CZN Burak'a eşlik etti.
Başkan Aktaş, birlikte soğan doğradıkları CZN Burak'a Bursa'nın yöresel lezzeti olan cantığın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak gösterdi. Daha sonra pişmiş cantığın tadına bakan CZN Burak, lezzete hayran kaldı. Yine Bursa'ya özgü süt helvasının da tadına bakan CZN Burak, "Her ikisini ilk kez yedim. Gerçekten çok lezzetli. Ben de artık fahri Bursalıyım" diye konuştu.