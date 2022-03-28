Özdemir, etkinliğin yapıldığı Merinos Park içinde açık alanda oluşturulan stantta mutfaktaki hünerlerini de sergiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da önlük giyerek, CZN Burak'a eşlik etti.

Başkan Aktaş, birlikte soğan doğradıkları CZN Burak'a Bursa'nın yöresel lezzeti olan cantığın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak gösterdi. Daha sonra pişmiş cantığın tadına bakan CZN Burak, lezzete hayran kaldı. Yine Bursa'ya özgü süt helvasının da tadına bakan CZN Burak, "Her ikisini ilk kez yedim. Gerçekten çok lezzetli. Ben de artık fahri Bursalıyım" diye konuştu.