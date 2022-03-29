Son dakika: Transferde ters köşe! Pjanic için bomba iddia...

Miralem Pjanic'in Barcelona ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Fakat kadorda düşünülmeyen Pjanic'in hangi kararı vereceği henüz netleşmiş değil. Pjanic için seçeneklerden bir tanesi de Beşiktaş'taki devamlılığı. Sorun ise kulübün bugün üstlenemeyeceği yüksek maaşı, bu sezon kiralık olarak kazandığından çok daha yüksek bir rakam.