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Giriş Tarihi: 29.3.2022 12:36 Son Güncelleme: 29.3.2022 12:40

Son dakika: Transferde ters köşe! Pjanic için bomba iddia...

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Son dakika: Transferde ters köşe! Pjanic için bomba iddia...

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olara kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli bir şekilde forma giyemedi. Xavi'nin Barcelona'da düşünmediği Pjanic için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddiaları gündeme gelmişti. Fakat Pjanic'in transferi için İtalyan devi kolları sıvadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de zirveden uzakta kalan Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Valerien İsmael'i getirerek yeni sezon çalışmalarına başladı.

Transferde kolları sıvayan Siyah-beyazlı yönetim kadroyu güçlendirmek adına bazı yıldızları takımda tutmak istiyor. Bunlardan bir tanesi de Miralem Pjanic.

BEŞİKTAŞ, BONSERVİS İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Dünya yıldızı Pjanic'i Barcelona'dan kiralayan Beşiktaş, oyuncunun bonservisi için harekete geçmişti. Fakat Boşnak oyuncu için başka Avrupa devleri de devreye girmiş durumda.

GALATASARAY'IN DA DEVREDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'ın da Pjanic'le ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin gelecek planları arasında yer almayan Miralem Pjanic, Galatasaray'ın gündemine geldi.

Miralem Pjanic'in Barcelona ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Fakat kadorda düşünülmeyen Pjanic'in hangi kararı vereceği henüz netleşmiş değil. Pjanic için seçeneklerden bir tanesi de Beşiktaş'taki devamlılığı. Sorun ise kulübün bugün üstlenemeyeceği yüksek maaşı, bu sezon kiralık olarak kazandığından çok daha yüksek bir rakam.

Aynı haberde Pjanic'in, Galatasaray'ın da kendisiyle ilgilenmesine sıcak baktığı ve gelecek olan teklifleri değerlendirebileceği iddia edildi.

TRANSFERDE DEV RAKİP: INTER

Interlive'ın bir haberine göre, Pjanic için devreye giren bir Avrupa devi de Inter oldu. Kadrosunu revize etmek isteyen İtalyan ekibi, Brozovic'in yerine Miralem Pjanic'i kadrosuna katmak istiyor.

"PJANİC'İ SERİE A'DA GÖREBİLİRİZ"

Pjanic'in menajeri olan Fali Ramadani, Pjanic'in daha büyük takımlarda oynamak istediğini de dile getirdi. Fali Ramadani, Inter ve Pjanic için şunları söyledi: "Inter'in Pjanic'e ciddi bir teklifi olabilir. Pjanic'i yeniden Serie A'da görebiliriz. Ciddi teklifler gelirse değerlendireceğiz"

INTER, BROZOVİC YERİNE PJANİC'İ DÜŞÜNÜYOR

32 yaşında olan Pjanic, Barcelona'nın gelecek planları arasında yer almayacak. Interlive sitesinde yer alan aynı haberde, "Hal böyle olunca Inter de oyuncu için ciddi bir tekilf yapabilir. Ya da maaşının yarısını ödeyerek onu kirayalabilir" ifadeleri yer aldı.

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Son dakika: Transferde ters köşe! Pjanic için bomba iddia...
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