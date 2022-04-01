Açım ve deneyimliyim!

“Juventus’la 2 kez görüştüm ancak transferim gerçekleşmedi. Asla para meselesi değildi. Serie A’yı kesinlikle kazanmak isterim. Açım, deneyimliyim. Sanırım yüksek hedeflere talip olabilirim”
Miralem Pjanic, 2017- 2020 yılları arasında 4 yıl üst üste İtalya Ligi şampiyonluğu yaşadığı Juventus ile iki kez görüştüğünü ancak transferin gerçekleşmediğini belirtti. Yıldız futbolcu, "Ekonomik sorun yoktu. Para meselesi asla değildi. Serie A'yı kesinlikle kazanmak isterim. Açım, deneyimliyim. Neredeyse 700 maça çıktım. Sanırım yüksek hedeflere talip olabilirim" dedi. Ukrayna'da yaşananların kendisini 1996'ya götürdüğünü belirten Pjanic, "6 yaşındaydım ve Bosna'ya ilk kez dönüyordum. Kafama yazdığım ilk resmi asla unutmayacağım. Amerikan tankları insanların güvenliğini sağlamak için sokaklarda dolaşıyordu. Askerlerbeni karşıladı, ben de onlarıselamladım. Aşağı inip çocuklara şeker dağıtmıştım" ifadelerini kullandı.
VIDA'DAN İYİ HABER
GEÇTIĞIMIZ günlerde Hırvatistan'ın, Bulgaristan ile oynadığı hazırlık maçında kasığından sakatlanarak oyundan çıkan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu. Tecrübeli stopere çekilen MR sonrası sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı görülmedi. 32 yaşındaki futbolcunun Trabzon deplasmanında kadrodaki yerini almasının önünde bir engel olmadığı belirtildi.