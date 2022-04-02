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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Tek soru işareti 3. stoper!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Tek soru işareti 3. stoper!

Trabzon maçına 3-4-3 dizilişi ile çıkması beklenen Valerien İsmael, kafasındaki 11’i şekillendirdi. Orta sahada Josef'in yanında Can oynayacak. Hücum üçlüsü Ghezzal, Batshuayi, Alex'ten oluşacak. Savunmada Welinton ve Montero'nun yeri garanti. Fransız hoca, üçüncü isim için Vida ile Necip arasında seçim yapacak

Beşiktaş'taki ilk sınavını deplasmanda Trabzonspor'a karşı verecek olan Valerien İsmael, maça hazır olduğunu düşündüğü isimlerle başlayacak. Orta sahada Josef'in yanında oynayacak isim için 3 aday vardı; sakatlıktan çıkan Miralem Pjanic, Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan. Deneyimli hoca tercihini Can'dan yana kullanırken, ileri üçlünün sağında Ghezzal'a merkezde Batshuayi'ye görev verecek. Solda N'Koudou'nun kondisyonunu yeterli görmeyen İsmael, Alex Teixeira'yı ilk sıraya yazdı.

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46 yaşındaki teknik adam, stoper mevkiinde ise bir ismi henüz netleştirmedi. Klasik dizilişi olan 3-4-3 ile sahaya çıkmayı planlayan İsmael'in, Montero ve Welinton'u savunmada oynatmasına kesin gözüyle bakılırken 3. oyuncu için Vida ve Necip arasında seçim yapacak. Hırvatistan Milli Takımı'ndan sakat dönen Vida, dün ilk kez antrenmanda yer aldı. Ancak deneyimli hocanın Necip Uysal ihtimalini de gündemine aldığı gelen bilgiler arasında.

PJANİC HAMLE OYUNCUSU!
Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic 1.5 ay süren sakatlığını atlattı ve tam anlamıyla sağlığına kavuştu. Son olarak 10 Şubat'ta Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sahaya ayak basan 31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor karşılaşmasında sahada olmak istediği kaydedildi. Tecrübeli orta sahanın, "Kendimi iyi hissediyorum, görev verilirse oynamaya hazırım" ifadelerini kullandığı belirtildi. İsmael ise Pjanic'in maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak düşünüyor.

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Tek soru işareti 3. stoper!
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