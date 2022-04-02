Tek soru işareti 3. stoper!

Beşiktaş'taki ilk sınavını deplasmanda Trabzonspor'a karşı verecek olan Valerien İsmael, maça hazır olduğunu düşündüğü isimlerle başlayacak. Orta sahada Josef'in yanında oynayacak isim için 3 aday vardı;Deneyimli hoca tercihini Can'dan yana kullanırken, ileri üçlünün sağında Ghezzal'a merkezde Batshuayi'ye görev verecek. Solda N'Koudou'nun kondisyonunu yeterli görmeyen İsmael,46 yaşındaki teknik adam, stoper mevkiinde ise bir ismi henüz netleştirmedi. Klasik dizilişi olan 3-4-3 ile sahaya çıkmayı planlayan İsmael'in, Montero ve Welinton'u savunmada oynatmasına kesin gözüyle bakılırken 3. oyuncu için Vida ve Necip arasında seçim yapacak.Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic 1.5 ay süren sakatlığını atlattı veSon olarak 10 Şubat'ta Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sahaya ayak basan 31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor karşılaşmasında sahada olmak istediği kaydedildi. Tecrübeli orta sahanın,ifadelerini kullandığı belirtildi. İsmael ise Pjanic'in maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak düşünüyor.