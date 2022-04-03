Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor, Filipinler’in Cebu FC takımı ile kardeş takım oldu
Giriş Tarihi: 3.4.2022 13:01 Son Güncelleme: 3.4.2022 13:06

Hatayspor, Filipinler’in Cebu FC takımı ile kardeş takım oldu

İHA
Hatayspor, Filipinler’in Cebu FC takımı ile kardeş takım oldu

Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Filipinler’in Cebu FC takımı ile kardeş takım oldu. İki takımı kardeş yapan anlaşmayı Atakaş Hatayspor’un Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile Cebu FC Başkanı Uğur Taşçı imzaladı.

Expo 2021 Hatay için Türkiye'ye gelen Filipinler Cebu Belediyesi Başkan Vekili James Coemcp'da imza törenindeki yerini aldı. Hatayspor ile Cebu'yu kardeş takım yapan anlaşma sonrası konuşan Lütfü Savaş, bilgi ve sporcu alışverişi ile iki takım arasındaki ilişkinin pekişeceğini ifade etti.

"HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Hatay ile Cebu kenti arasında imzalanması muhtemel kardeşlik metninin olumlu gelişmeleri sağlayacağını söyleyen Başkan Savaş, "Aramızdaki ilişki sadece spor kardeşliği olmayacak. Gerek sosyal gerek ekonomik olarak her iki şehir arasında alışverişi, ticareti başlatmış olacağız. Atılan bu ilk adım her iki şehir ve ülke adına çok önemli. Her iki tarafın da kazançlı çıkması için ilk adımı attık. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"BU DOSTLUĞU İYİKİLERLE PERÇİNLEYECEĞİZ"
Cebu Belediyesi Başkan Vekili James Coemcp, Lütfü Savaş'ı eylül ayında Filipinler'de ağırlamak istediklerini belirterek kardeş şehir ve kardeş takım anlaşmalarını orada imzalayacaklarını söyledi.

Cebu FC'nin takım kaptanı da anlaşma sonrası şöyle konuştu:

"Hatayspor ve Türk futbolunun seviyesi bize göre daha yüksek. Bu seviyeye katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Biz de bu dostluğu iyiliklerle perçinleyeceğiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
TMO Genel Müdürü Güldal: Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmayacak
İyiliğin adı Büşra! Terk edilen bebeğe sütannelik yaptı
Otel odasında ölü bulunmuştu: Midesinden çıkanlar şoke etti!
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Eve gelen EDS cezası, kıskançlık krizine yol açtı! Eşi ile arasına pelüş ayı girdi
Son dakika | Kadın öğrencisinin kalçasını tokatladığını söyleyen Celal Şengör'e ceza verilmedi!
Kastamonu ve Sinop’u bağlayan 4 köprü yıkıldı: Ulaşım sağlanamıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor, Filipinler’in Cebu FC takımı ile kardeş takım oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA