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Giriş Tarihi: 3.4.2022

Usta işi 3 puan

MEHMET ÖZCAN
Usta işi 3 puan

36 yaşındaki Gomis penaltı golü ile Aslan’ı öne geçirdi, 35’lik Babel farkı ikiledi. İkinci yarıda frene basan G.Saray’ın kalesini 35 yaşındaki kaptanı Muslera penaltıya kapatınca galibiyet geldi

Seçimin gölgesinde Karagümrük'e hazırlanan Galatasaray'da ideal 11'den 3 eksik (Omar, Feghouli ve Mohamed) vardı. Aslantepe'yi dolduran taraftarının desteğiyle maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, ilk 15 dakikada işi bitirdi ve düşme hattından uzaklaştı. Henüz 3. dakikada Berkan'ın akıllıca savunma arkasına kaçırdığı Kerem penaltıyı aldı, Gomis beyaz noktada bu kez hata yapmadı. Babel'in skoru 2-0'a getiren golünde alkışı sıfıra inip asisti yapan Cicaldau hak etti. Devamında Cicaldau'nun şutu direkten döndü. Sakatlanan Kerem devre bitmeden kenara gelince G.Saray'ın temposu düştü. İkinci yarıda Gomis'le 3'ü kaçıran Galatasaray'a, Karagümrük cezayı kesecekti ama Muslera harikalar yarattı. Uruguaylı 1 numara, iki kurtarışın yanı sıra penaltıyı net çıkardı ve maça imzasını attı.

10 NUMARA KALECİ!
G.SARAY Kaptanı Fernando Muslera, kalesinde yine devleşti. Kurtardığı net gol pozisyonları ile takımına enerji veren Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 10. kez penaltı kurtardı.



'F.BAHÇE'Yİ YENECEĞİZ'
FERNANDO Muslera, maç boyu yaptığı 7 kurtarış ile takımının 11 maç sonra kalesini gole kapatan isimdi. Uruguaylı eldiven, maçın ardından ise F.Bahçe'yi hedef gösterdi: "Fenerbahçe derbisi çok önemli. Bu maçlarda oynamak ayrı bir hava. Nerede olduğunun önemi yok. Kadıköy'de de kazanmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız."

ASLAN HAT-TRICK YAPTI
ASLAN bu sezon ilk kez evinde üst üste 3 maçta da en az iki gol atıp kazandı. Çaykur Rizespor'u 4-2 deviren, ardından taraftarı önünde derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden sarıkırmızılılar dün de Karagümrük'ü 2-0 yenerek seriyi sürdürdü.

EN ERKEN GOL
DEVRE arasında takıma katılan Bafetimbi Gomis, bu sezon G.Saray'ın evindeki en erken golünü ağlara yolladı. Kerem'in düşürüldüğü pozisyonda kazanılan penaltıyı, başlama düdüğünden 3 dakika 9 saniye sonra ağlara gönderen Fransız oyuncu, bu sezonki 5. golüne de imzasını attı.
Gümrük'ten bu kez geçti!
Son iki sezonda sarı-kırmızılılar Süper Lig'de bir tek Fatih Karagümrük'ü devirememişti. Daha önce 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldığı rakibini dün mağlup eden Aslan, kırmızısiyahlı takıma karşı bu serisine de noktayı koydu.

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