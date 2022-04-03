Usta işi 3 puan

gölgesinde Karagümrük'e hazırlanan Galatasaray'da ideal 11'den 3 eksikvardı. Aslantepe'yi dolduran taraftarının desteğiyle maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, ilk 15 dakikada işi bitirdi ve düşme hattından uzaklaştı. Henüz 3. dakikada Berkan'ın akıllıca savunma arkasına kaçırdığı Kerem penaltıyı aldı, Gomis beyaz noktada bu kez hata yapmadı. Babel'in skoru 2-0'a getiren golünde alkışı sıfıra inip asisti yapanDevamında Cicaldau'nun şutu direkten döndü. Sakatlanan Kerem devre bitmeden kenara gelince G.Saray'ın temposu düştü. İkinci yarıda Gomis'le 3'ü kaçıran Galatasaray'a, Karagümrük cezayı kesecekti amaUruguaylı 1 numara, iki kurtarışın yanı sıra penaltıyı net çıkardı ve maça imzasını attı.Kaptanı Fernando Muslera, kalesinde yine devleşti. Kurtardığı net gol pozisyonları ile takımına enerji veren Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 10. kez penaltı kurtardı.FERNANDO Muslera, maç boyu yaptığı 7 kurtarış ile takımının 11 maç sonra kalesini gole kapatan isimdi. Uruguaylı eldiven, maçın ardından ise F.Bahçe'yi hedef gösterdi:ASLAN bu sezon ilk kez evinde üst üste 3 maçta da en az iki gol atıp kazandı.ardından taraftarı önünde derbideeden sarıkırmızılılar dün deseriyi sürdürdü.DEVRE arasında takıma katılan Bafetimbi Gomis, bu sezon G.Saray'ın evindeki en erken golünü ağlara yolladı. Kerem'in düşürüldüğü pozisyonda kazanılan penaltıyı, başlama düdüğünden 3 dakika 9 saniye sonra ağlara gönderen Fransız oyuncu, bu sezonki 5. golüne de imzasını attı.Gümrük'ten bu kez geçti!Son iki sezonda sarı-kırmızılılar Süper Lig'de bir tek Fatih Karagümrük'ü devirememişti. Daha önce 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldığı rakibini dün mağlup eden Aslan, kırmızısiyahlı takıma karşı bu serisine de noktayı koydu.