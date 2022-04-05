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Giriş Tarihi: 5.4.2022 07:49

Baaşakşehir-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Deniz Türüç konuştu! "Trabzonspor’u yakalamamız imkansız"

Baaşakşehir-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Deniz Türüç konuştu! Trabzonspor’u yakalamamız imkansız

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehirli oyuncu Deniz Türüç açıklamalarda bulundu. Deniz Türüç, birçok pozisyon yakaladıklarını ve maçın hakkının farklı bir galibiyet olduğunu söylerken, "Bu saatten sonra Trabzonspor’u geçmek tabii ki imkansız gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor'u Aleksic'in golüyle 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Deniz Türüç maçın ardından konuştu. Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç'ın çok iyi bir maç çıkardığını ifade ederek sözlerine başlayan Deniz Türüç, "Maçın geneline bakıldığında, 3, 4 ya da 5 farklı olabilirdi. Şansımız yanımızda değildi. Belli ki üzerimizde bir şeyler var ama bu galibiyetle bunu kırdığımızı düşünüyorum. Maça çok yüksek tempoda başladık. Golü de bulduk. İlk golü de bulduk ama hakem ofsayt verdi. Maçın geneline gelirsek istediğimiz gibi bir maç oldu. Çok üreterek rakibi geriye ittik. Böyle bir maç bekliyorduk. Bizim için önemli olan 3 puan. Özellikle ikinci yarıda biraz daha dikkatli olmamız lazımdı. Bu da ilk yarıdaki yüksek baskıdan kaynaklanıyor, biraz yorulduk diyebilirim. Ama önemli olan 3 puan" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR'U YAKALAMAMIZ İMKANSIZ"

Başakşehir'in hedefinin her zaman Avrupa olduğunu da söyleyen Deniz Türüç, "Son 7 seneye bakınca, Başakşehir her zaman Avrupa'da yer almış, şampiyonluk yaşamış bir takım. Hedefimiz tabii ki belli. Bu saatten sonra Trabzonspor'u geçmek tabii ki imkansız gibi görünüyor. Ama onların altındaki ikinci sıra için, Emre hocanın da dediği gibi her puana talibiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Baaşakşehir-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Deniz Türüç konuştu! "Trabzonspor’u yakalamamız imkansız"
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