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Giriş Tarihi: 5.4.2022

‘Ben en onurlu yerdeyim’

CEYHUN SAMET YÜKSEL
‘Ben en onurlu yerdeyim’
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Riva'da yaptıkları toplantı sonrası Nihat Özdemir'in istifa kararı ve yayın ihalesi hakkında şu açıklamaları yaptı:
BÖYLE bir istifa beklemiyorduk. Nihat Başkan, yayın için yaptığı toplantılarla ilgili bizleri bilgilendirdi ve akabinde istifa ettiğini söyleyerek ayrıldı. Saygı duymak lazım. Çok yoruldu, sıkıntılı bir süreç yaşadı.
BIZ aramızda yayın ile ilgili süreci tartıştık. 2-3 alternatif üzerinde karar birliğine vardık ve Servet Bey'e düşüncelerimizi aktardık.
SIKINTILARIMIZ varsa, problemler çözümsüz boyuta ulaşıyorsa bunların çözüleceği yer genel kuruldur. Bunu dahi 'Ahmet Ağaoğlu TFF'yi seçime davet etti' şeklinde algılayanlar var. Ben futbol aleminde Trabzonsporlu bir faniye Allah'ın bahşedeceği en onurlu yerdeyim… O da Trabzonspor Başkanlığı'dır. Farklı bir mevki peşinde değilim.

YAYIN SÜRECINDE ZAMAN DARALDI

Yayın ihalesinde kanuni olarak yetki TFF'de. Biz ancak kendi aramızda değerlendirip düşüncelerimizi aktarabiliriz. Genel kurula kadar tamamlanması lazım. Çünkü ikinci yayın dönemi başlıyor. Alacak kurum hangisi olacaksa bir hazırlık dönemi var. Ben bu sürenin daraldığını düşünüyorum. Bir an önce karar verilmek zorunda.

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