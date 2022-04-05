‘Ben en onurlu yerdeyim’

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Riva'da yaptıkları toplantı sonrası Nihat Özdemir'in istifa kararı ve yayın ihalesi hakkındaşu açıklamaları yaptı:
BÖYLE bir istifa beklemiyorduk. NihatBaşkan, yayın için yaptığı toplantılarla ilgilibizleri bilgilendirdi ve akabinde istifa ettiğinisöyleyerek ayrıldı. Saygı duymak lazım. Çok yoruldu, sıkıntılı bir süreç yaşadı.
BIZ aramızda yayın ile ilgili süreci tartıştık. 2-3 alternatif üzerinde karar birliğine vardık ve Servet Bey'e düşüncelerimizi aktardık.
SIKINTILARIMIZ varsa, problemler çözümsüz boyuta ulaşıyorsa bunların çözüleceği yer genel kuruldur. Bunu dahi 'Ahmet Ağaoğlu TFF'yi seçime davet etti' şeklinde algılayanlar var. Ben futbol aleminde Trabzonsporlu bir faniyeAllah'ın bahşedeceği en onurlu yerdeyim…O da Trabzonspor Başkanlığı'dır. Farklı birmevki peşinde değilim.
YAYIN SÜRECINDE ZAMAN DARALDI
Yayın ihalesinde kanuni olarak yetki TFF'de. Biz ancak kendi aramızda değerlendirip düşüncelerimizi aktarabiliriz. Genel kurula kadar tamamlanması lazım. Çünkü ikinci yayın dönemi başlıyor. Alacak kurum hangisi olacaksa bir hazırlık dönemi var. Ben bu sürenin daraldığını düşünüyorum. Bir an önce karar verilmek zorunda.