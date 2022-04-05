‘Ben en onurlu yerdeyim’

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Riva'da yaptıkları toplantı sonrası NihatBÖYLE bir istifa beklemiyorduk.Saygı duymak lazım. Çok yoruldu, sıkıntılı bir süreç yaşadı.BIZ aramızda yayın ile ilgili süreci tartıştık. 2-3 alternatif üzerinde karar birliğine vardık ve Servet Bey'e düşüncelerimizi aktardık.SIKINTILARIMIZ varsa, problemler çözümsüz boyuta ulaşıyorsa bunların çözüleceği yer genel kuruldur. Bunu dahi 'Ahmet Ağaoğlu TFF'yi seçime davet etti' şeklinde algılayanlar var.Yayın ihalesinde kanuni olarak yetki TFF'de. Biz ancak kendi aramızda değerlendirip düşüncelerimizi aktarabiliriz. Genel kurula kadar tamamlanması lazım. Çünkü ikinci yayın dönemi başlıyor. Alacak kurum hangisi olacaksa bir hazırlık dönemi var. Ben bu sürenin daraldığını düşünüyorum. Bir an önce karar verilmek zorunda.