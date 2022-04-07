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Giriş Tarihi: 7.4.2022 13:06

Altınordu, Cengiz Ünder’den kazanmaya devam ediyor!

DHA
Altınordu, Cengiz Ünder’den kazanmaya devam ediyor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun kasası Cengiz’le dolamaya devam ediyor. Türk futbolunun oyuncu fabrikası olarak adlandırılan Altınordu, Cengiz Ünder’in Roma’dan Marsilya’ya olan transferinden kazanacağı ücret belli oldu. İşte detaylar…

Türk futboluna yaptığı altyapı yatırımlarıyla son yıllarda birçok genç futbolcu armağan eden Altınordu, 6 yıl önce bonservisiyle uğurladığı A Milli Takım'ın önemli oyuncusu Cengiz Ünder'den kasasını doldurmayı sürdürüyor. Cengiz'in kiralık olarak forma giydiği Fransız kulübü Marsilya, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini İtalyan ekibi AC Roma'dan 8.4 milyon Euro karşılığı alırken; Altınordu, bu transferden de bir miktar pay elde edecek.

Daha önce 2016 yılında Cengiz'in Medipol Başakşehir'e transferinden 700 bin Euro alan, oyuncunun sonraki sezon Başakşehir tarafından Roma'ya satılışından yüzde 30 pay elde edip 4.5 milyon Euro kasasına koyan Altınordu bu kez FIFA'dan dayanışma katkı payı alacak.
Cengiz Ünder 23 yaşını geçtiği için transferinden yetiştiricilik bedeli geliri elde edemeyecek İzmir temsilcisi, 2012-2016 yılları arasında altyapı ve A takımda forma giyen oyuncudan dayanışma katkı payı geliri kazanacak.

Cengiz'in 8.4 milyon Euro bonservisinin yaklaşık yüzde 3'lük kısmı FIFA talimatları gereği Altınordu hesabına aktarılacak. Cengiz Ünder, Marsilya'da bu sezon lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği 37 maçta 11 gol attı. Cengiz, A Milli Takım'da 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 gol atıp, geçen hafta özel maçta İtalya ağlarını sarstı. 5 sezondur bonservisi Roma'da olan Cengiz Ünder, geçen sezon da kiralık olarak İngiltere'de Leicester City forması giymişti.


AHMET İLHAN ÇOK MUTLU
Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçını gol yemeden kazanarak düşme hattından kurtulmak için umut tazeleyen Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, çok mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bu oynanan 4 maçın üçünde golle takıma katkı verdim. Her zaman söylüyorum bulunduğumuz konum bize yakışmıyor. Çok fazla çalışıyoruz fakat bunların karşılığını alamıyorduk. Bunun bir yerde döneceğini biliyorduk ve son haftalarda kötü gidişatımız bitti. Alınan galibiyetler bizim sosyal hayatımıza da yansıyor. Bugünde çalışmaya küçük kızımla beraber geldim. Havalar güzel olunca onu ve ablasını daha da çok buraya getireceğim" dedi.


Sezon sonunda ligi iyi yerde tamamlayacaklarını dile getiren Ahmet, "İki yıldır buradayım. Başkanımız bana ağabeylik görevini layık gördü, bunu yerine getirmek için çalışıyorum. Altınordu arması için var gücümle savaşıyorum. Takıma da katkı verdiğim için mutluyum. Genç kardeşlerime saha içinde ve saha dışında devamlı yardımcı oluyorum. Kötü gittiğimiz dönemde başkanımız geldi bizimle toplantı yaptı, sonra biz de kendi aramızda konuştuk. Devamlı aktiviteler yaparak beraber olduk. Ben takımın hepsini kendi evime götürdüm, genç kardeşlerimi ailem gibi görüyorum. Saha dışında ve saha içinde tam bir takım havası oluşturduk. İnşallah ligi en iyi yerde tamamlayacağız" diye konuştu.
Öte yandan Ahmet İlhan'ın kızı Damla, takımın antrenmanının neşe kaynağı olurken İzmir ekibinde uzun süredir sakatlığı bulunan Ahmet Dereli de iyileşti.

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Altınordu, Cengiz Ünder’den kazanmaya devam ediyor!
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