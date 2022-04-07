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Giriş Tarihi: 7.4.2022 10:47 Son Güncelleme: 7.4.2022 10:50

Cüneyt Çakır İsviçre yolcusu! TFF izin verdi…

Cüneyt Çakır İsviçre yolcusu! TFF izin verdi…

FIFA kokartlı tecrübeli hakemimiz Cüneyt Çakır, İsviçre’ye çok yakın. Geçtiğimiz günlerde TFF’ye Çakır’ı istediklerine dair yaz gönderen İsviçre Federasyonu’na yanıt geldi. İşte tüm detaylar…

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 13 hakemi klasman dışında bırakmasının ardından İsviçre Futbol Federasyonu, TFF'ye, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ı istediğine dair yazı göndermişti.

TFF yönetimi, yaptığı değerlendirmede bu talebi olumlu karşıladı ve tecrübeli hakeme Avrupa'da düdük çalmanın yolunu açtı. Futbol Federasyonu, İsviçre'ye gönderdiği yazıda, "Cüneyt Çakır ve ekibi ile temasa geçebilirsiniz, biz Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olarak izin veriyoruz" dedi. Şimdi gözler Cüneyt Çakır'a çevrildi. 45 yaşındaki hakemimiz bu görevi kabul ederse iş resmileşecek.

Bilindiği üzere Tahkim Kurulu, MHK'nin liste dışı kararını bozmuş ve hakemlere kokartlarını iade etmişti. Ancak Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevden el çektirilen hakemlere maç vermeyeceğini söylemişti.

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Cüneyt Çakır İsviçre yolcusu! TFF izin verdi…
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