Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kongre iptal!
Giriş Tarihi: 7.4.2022

Kongre iptal!

MEHMET ÖZCAN
Kongre iptal!

Dernekler Masası müfettişleri, mali kongredeki oylama bir günü geçtiği için idari ibrasızlık kararını tanımadı. Böylece 30 Nisan’da yapılması planlanan seçim de ileri bir tarihe ertelenecek

Galatasaray'da şok gelişme... 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart sabahı biten Mali Kongre'de idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, olağanüstü seçim kararı almıştı. Kongre havasına giren sarı-kırmızılı camiada dün sürpriz bir gelişme yaşandı ve 10 gündür kulüpte incelemede bulunan Dernekler Masası'na Genel Kurul'da divan başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan tutanakları teslim etti. Oylama bir günü geçtiği için idari ibrasızlık kararını tanımayan Dernekler Masası müfettişleri, Mali Kongre'yi iptal etme kararı aldı. Galatasaray'a gün içinde resmi yolla tebligat yapılacak. Bu kararla bir anlamda 30 Nisan'daki seçim de ileri bir tarihe ertelenecek. Şimdi gözler başkan Burak Elmas'a çevrildi. Elmas'a, Dernekler Masası'ndan çıkan kararı uygulayıp görevine devam etmesi yönünde üyelerden baskı gelmeye de başladı. Ancak başkanın, ertelense bile seçim kararından geri adım atmayacağı belirtildi. G.Saray'ı yine kaos ve belirsizlik dolu günler bekliyor...

METİN ÖZTÜRK: BAYRAKLARI HAZIRLAYIN
GALATASARAY'DA 30 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurul öncesi Metin Öztürk başkan adaylığı başvurusunda bulundu. Yarın yönetim-denetim-sicil-disiplin kurullarından oluşan listesini teslim edecek Öztürk, başkanlıkla ilgili, "Bizim en büyük özelliğimiz, Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız. Bundan sonraki süreçte kutuplaşma kalkacak. Taraftarlarımız bayrakları hazırlasınlar. Onlar sahayı coşturacak, biz işin finans ve gerisini halledeceğiz" diye konuştu

SIRA HAMAMCIOĞLU'NDA
SEÇİMDE başkanlığa talip olan Eşref Hamamcıoğlu yarın Divan Başkanlığı'na adaylık başvurusunu yapacak ve listesini teslim edecek. Hamamcıoğlu, haziran ayında 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybettiği ekibinde değişikliğe gidecek

ALBAYRAK: ÇOK İYİ BİR EKİP KURMUŞTUK
GALATASARAY'DA daha önceki yönetimde idari yönden ibra edilmediği için seçime giremeyecek olan Abdurrahim Albayrak, "Çok iyi bir ekip kurmuştuk. Bu karardan ötürü çok üzgünüm. Ekibim ile kesinlikle çok başarılı olurduk ama G.Saray'a küsmek olmaz. Kim seçilirse her zaman yanında olacağız" dedi

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz, alım gücü eskisinden fazla olacak
SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak, 'Çok üzgünüm' diyerek Sabah Spor'a konuştu: Listemde çok iyi isimler vardı...
İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri
Kılıçaslan ailesi o iftarı anlattı: Candan, samimi aileden biri
Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk! NATO üyesi ülkeden Kiev'e gerilimi tırmandıracak yardım
Emine Erdoğan iftarını KYK yurdunda kız öğrencilerle birlikte yaptı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
SON DAKİKA: İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam! İşte otobüs, minibüs, dolmuş, okul servisi ve taksi fiyatları...
Yunanistan'dan ABD'nin silah gönderme teklifine ret
ARKADAŞINA GÖNDER
Kongre iptal!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA