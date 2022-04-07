Kongre iptal!

Dernekler Masası müfettişleri, mali kongredeki oylama bir günü geçtiği için idari ibrasızlık kararını tanımadı. Böylece 30 Nisan’da yapılması planlanan seçim de ileri bir tarihe ertelenecek
Galatasaray'da şok gelişme... 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart sabahı biten Mali Kongre'de idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, olağanüstü seçim kararı almıştı. Kongre havasına giren sarı-kırmızılı camiada dün sürpriz bir gelişme yaşandı ve 10 gündür kulüpte incelemedebulunan Dernekler Masası'na Genel Kurul'da divan başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan tutanakları teslim etti. Oylama bir günügeçtiği için idari ibrasızlık kararınıtanımayan Dernekler Masasımüfettişleri, Mali Kongre'yi iptaletme kararı aldı. Galatasaray'a güniçinde resmi yolla tebligat yapılacak. Bu kararla bir anlamda 30 Nisan'daki seçim de ileri bir tarihe ertelenecek. Şimdi gözler başkanBurak Elmas'a çevrildi. Elmas'a, Dernekler Masası'ndan çıkan kararı uygulayıp görevine devam etmesi yönünde üyelerden baskı gelmeye de başladı. Ancak başkanın, ertelense bile seçim kararından geri adım atmayacağı belirtildi. G.Saray'ı yinekaos ve belirsizlik dolu günler bekliyor...
METİN ÖZTÜRK: BAYRAKLARI HAZIRLAYIN
GALATASARAY'DA 30 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurul öncesi Metin Öztürk başkan adaylığı başvurusunda bulundu. Yarın yönetim-denetim-sicil-disiplin kurullarından oluşan listesini teslim edecek Öztürk, başkanlıkla ilgili, "Bizim en büyük özelliğimiz, Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız. Bundan sonraki süreçte kutuplaşma kalkacak. Taraftarlarımız bayrakları hazırlasınlar. Onlar sahayı coşturacak, biz işin finans ve gerisini halledeceğiz" diye konuştu
SIRA HAMAMCIOĞLU'NDA
SEÇİMDE başkanlığa talip olan Eşref Hamamcıoğlu yarın Divan Başkanlığı'na adaylık başvurusunu yapacak ve listesini teslim edecek. Hamamcıoğlu, haziran ayında 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybettiği ekibinde değişikliğe gidecek
ALBAYRAK: ÇOK İYİ BİR EKİP KURMUŞTUK
GALATASARAY'DA daha önceki yönetimde idari yönden ibra edilmediği için seçime giremeyecek olan Abdurrahim Albayrak, "Çok iyi bir ekip kurmuştuk. Bu karardan ötürü çok üzgünüm. Ekibim ile kesinlikle çok başarılı olurduk ama G.Saray'a küsmek olmaz. Kim seçilirse her zaman yanında olacağız" dedi