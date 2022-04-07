Kongre iptal!

Galatasaray'da şok gelişme... 26 Mart'ta başlayıp 27 Mart sabahı biten Mali Kongre'de idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, olağanüstü seçim kararı almıştı. Kongre havasına giren sarı-kırmızılı camiada dün sürpriz bir gelişme yaşandı veDernekler Masası'na Genel Kurul'da divan başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan tutanakları teslim etti.Bu kararla bir anlamda 30 Nisan'daki seçim de ileri bir tarihe ertelenecek.Elmas'a, Dernekler Masası'ndan çıkan kararı uygulayıp görevine devam etmesi yönünde üyelerden baskı gelmeye de başladı. Ancak başkanın, ertelense bile seçim kararından geri adım atmayacağı belirtildi.GALATASARAY'DA 30 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurul öncesi Metin Öztürk başkan adaylığı başvurusunda bulundu. Yarın yönetim-denetim-sicil-disiplin kurullarından oluşan listesini teslim edecek Öztürk, başkanlıkla ilgili, "Bizim en büyük özelliğimiz, Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız. Bundan sonraki süreçte kutuplaşma kalkacak. Taraftarlarımız bayrakları hazırlasınlar. Onlar sahayı coşturacak, biz işin finans ve gerisini halledeceğiz" diye konuştuSEÇİMDE başkanlığa talip olan Eşref Hamamcıoğlu yarın Divan Başkanlığı'na adaylık başvurusunu yapacak ve listesini teslim edecek. Hamamcıoğlu, haziran ayında 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybettiği ekibinde değişikliğe gidecekGALATASARAY'DA daha önceki yönetimde idari yönden ibra edilmediği için seçime giremeyecek olan Abdurrahim Albayrak, "Çok iyi bir ekip kurmuştuk. Bu karardan ötürü çok üzgünüm. Ekibim ile kesinlikle çok başarılı olurduk ama G.Saray'a küsmek olmaz. Kim seçilirse her zaman yanında olacağız" dedi