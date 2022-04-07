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Giriş Tarihi: 7.4.2022 14:46 Son Güncelleme: 7.4.2022 14:57

Son dakika: Bakasetas transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika: Bakasetas transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Son dakika Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası Sporting Lizbon'dan transfer teklifi alan Bakasetas'ın sezon sonu transfer olup olmayacağı merak ediliyor. Bordo mavililerde yaşanan son gelişmeleri Futbol Plus YouTube kanalında Ömer Faruk Özcan'a aktaran Ulaş Özdemir, Bakasetas'ın transferiyle ilgili flaş ifadeler kullanırken, Vitor Hugo ve Ahmet Can Kaplan'ın sakatlağına dair müjdeyi de verdi. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Devre arası Sporting Lizbon'dan transfer teklifi alan Bakasetas'ın sezon sonu transfer olup olmayacağı merak ediliyor.

Bordo mavililerde yaşanan son gelişmeleri Futbol Plus YouTube kanalında Ömer Faruk Özcan'a aktaran Ulaş Özdemir, Bakasetas'ın transferiyle ilgili flaş ifadeler kullanırken, Vitor Hugo ve Ahmet Can Kaplan'ın sakatlağına dair müjdeyi de verdi.

İşte Ulaş Özdemir'in açıklamaları:

Vitor Hugo'nun sahada olabileceğini söylemiştim. Şu anda da Vitor Hugo hazır ve Gaziantep FK maçında oynayabilecek durumda.

Aynı şekilde Ahmetcan Kaplan da hazır ve Gaziantep maçında oynayabilir. Hatta Vitor Hugo, Abdullah Avcı'ya Gaziantep maçında oynayabileceğini dile getirdi.

BAKASETAS TRANSFER OLACAK MI?

Bence Bakasetas sezon sonu transfer olacak ama bu Sporting Lizbon mu olur onu bilmiyorum.

Sonuçta serbest kalma bedeli var 12 milyon Euro... Bu Trabzonspor için de inanılmaz bir para şu yokluk ortamında.

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