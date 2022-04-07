Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Devre arası Sporting Lizbon'dan transfer teklifi alan Bakasetas'ın sezon sonu transfer olup olmayacağı merak ediliyor.
İşte Ulaş Özdemir'in açıklamaları:
Vitor Hugo'nun sahada olabileceğini söylemiştim. Şu anda da Vitor Hugo hazır ve Gaziantep FK maçında oynayabilecek durumda.
Aynı şekilde Ahmetcan Kaplan da hazır ve Gaziantep maçında oynayabilir. Hatta Vitor Hugo, Abdullah Avcı'ya Gaziantep maçında oynayabileceğini dile getirdi.
BAKASETAS TRANSFER OLACAK MI?
Bence Bakasetas sezon sonu transfer olacak ama bu Sporting Lizbon mu olur onu bilmiyorum.
Sonuçta serbest kalma bedeli var 12 milyon Euro... Bu Trabzonspor için de inanılmaz bir para şu yokluk ortamında.