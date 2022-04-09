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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Hamamcıoğlu: Yaratıcı kaynaklarımız hazır

Hamamcıoğlu: Yaratıcı kaynaklarımız hazır
Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu dün listesini divan başkanlığına teslim etti. "G.Saray'ın ihtiyacı olan akıl, güven ve sakinliktir" diyen Hamamcıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Bir kasa kolaylığı söz konusu değil, bunu hiç kimse sağlayamaz. Ancak finansman yaratıcı kaynaklarımız ve çalışmalarımız hazır. Galatasaray çok önemli bir süreçten geçiyor. Hocayı profesyonel arkadaşlar zamanı gelince belirler. Şu anda Galatasaray'ın hocası var. Kurumsal olarak bizim yerimiz bellidir. Metin Öztürk ile bu yarışa giriyoruz. Kim seçilirse yardım etmeye hazırız.''

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ
Asıl
Osman Kocaman
Boğaç Göncü
Murat Uysal
M.Emre Mısırlı
Levent Apaydın
Nizam Hışım
Cevat Genç
Utku Dönmez
Murat Karaman
Tamer Saka
Yedek
Sadık Burçin Tuncel
A.Metin Tutçuoğlu
N.Kemal Martı
Suat Sarı
Kaan Artukoğlu

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Hamamcıoğlu: Yaratıcı kaynaklarımız hazır
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