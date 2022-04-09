Hamamcıoğlu: Yaratıcı kaynaklarımız hazır

Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu dün listesini divan başkanlığına teslim etti.diyen Hamamcıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Bir kasa kolaylığı söz konusu değil, bunu hiç kimse sağlayamaz. Ancak finansman yaratıcı kaynaklarımız ve çalışmalarımız hazır.Kurumsal olarak bizim yerimiz bellidir. Metin Öztürk ile bu yarışa giriyoruz. Kim seçilirse yardım etmeye hazırız.''AsılOsman KocamanBoğaç GöncüMurat UysalM.Emre MısırlıLevent ApaydınNizam HışımCevat GençUtku DönmezMurat KaramanTamer SakaYedekSadık Burçin TuncelA.Metin TutçuoğluN.Kemal MartıSuat SarıKaan Artukoğlu