Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor - Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu! Marek Hamsik sürprizi...
Giriş Tarihi: 9.4.2022 18:58 Son Güncelleme: 9.4.2022 19:08

Son dakika: Trabzonspor - Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu! Marek Hamsik sürprizi...

Son dakika: Trabzonspor - Gaziantep FK maçında 11’ler belli oldu! Marek Hamsik sürprizi...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Bordo-mavililerde cezalı olan Djaniny, Bakasetas ve Siopis ve sakatlığı süren Trondsen maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde 71 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde lider durumda bulunarak zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, rakibine yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

TRABZONSPOR'DEA 4 EKSİK!

Trabzonspor'da Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezaları, Trondsen de sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 31 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 40 puan topladı. Takımda sakatlığı bulunan Hamza Mendyl ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Papy Djilobodji yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK'NIN İÇ SAHADA 1 YENİLGİSİ VAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 40 puanın 34'ünü seyircisi önünde elde etti. Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 31 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

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Son dakika: Trabzonspor - Gaziantep FK maçında 11'ler belli oldu! Marek Hamsik sürprizi...
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