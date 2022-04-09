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Giriş Tarihi: 9.4.2022 17:19

TFF'den Uilenberg açıklaması: "Kabul edilmesi mümkün değildir"

İHA
TFF’den Uilenberg açıklaması: Kabul edilmesi mümkün değildir

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Merkez Hakem Kurulu'na yaptığı eğitim danışmanlığı görevinden istifa eden Jaap Uilenberg'e sert cevap verdi.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde Merkez Hakem Kurulu'na eğitim danışmanlığı yapan Jaap Uilenberg'in kamuoyuna yansıyan talihsiz ifadeleri nedeniyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur."

"TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK'yi hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Uilenberg'in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik 'kara sayfa', 'delice' ve 'tehlikeli' gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur. Yıllarca içinde bulunduğu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor ve açıkça iç işlerimize müdahil olma girişimini de şiddetle kınıyoruz." denildi.

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TFF'den Uilenberg açıklaması: "Kabul edilmesi mümkün değildir"
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