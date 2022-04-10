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Giriş Tarihi: 10.4.2022

‘Saygısız, haddini aşmış’

‘Saygısız, haddini aşmış’
Merkez Hakem Kurulu'ndaki eğitim danışmanlığı görevinden ayrılan Jaap Uilenberg'in açıklamalarına TFF'den tepki geldi. Uilenberg'in, TFF'nin hakem kararlarına yönelik "kara sayfa", "delice" ve "tehlikeli" gibi ifadeler kullanmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Yıllarca içinde bulunduğu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor ve işlerimize müdahil olma girişimini de şiddetle kınıyoruz. Sn.Uilenberg'e 31 Mayıs'ta sonlanacak sözleşmesinden sonra kendisiyle devam edilmeyeceğinin iletilmesine rağmen farklı bir algı yaratma çabası ile gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur. Yıllarca TFF'de ücreti karşılığında çalışan Sn. Uilenberg'in mesleki etik kuralları gereğince davranmasını kendisine hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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‘Saygısız, haddini aşmış’
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