‘Saygısız, haddini aşmış’

Merkez Hakem Kurulu'ndaki eğitim danışmanlığı görevinden ayrılan Jaap Uilenberg'in açıklamalarına TFF'den tepki geldi. Uilenberg'in, TFF'nin hakem kararlarına yönelikgibi ifadeler kullanmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Yıllarca içinde bulunduğu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor veSn.Uilenberg'e 31 Mayıs'ta sonlanacak sözleşmesinden sonra kendisiyle devam edilmeyeceğinin iletilmesine rağmen farklı bir algı yaratma çabası ile gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur.ifadelerine yer verildi.