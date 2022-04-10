‘Saygısız, haddini aşmış’

Merkez Hakem Kurulu'ndaki eğitim danışmanlığı görevinden ayrılan Jaap Uilenberg'in açıklamalarına TFF'den tepki geldi. Uilenberg'in, TFF'nin hakem kararlarına yönelik "kara sayfa", "delice" ve"tehlikeli" gibi ifadeler kullanmasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Yıllarca içinde bulunduğu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor ve içişlerimize müdahil olma girişiminide şiddetle kınıyoruz. Sn.Uilenberg'e 31 Mayıs'ta sonlanacak sözleşmesinden sonra kendisiyle devam edilmeyeceğinin iletilmesine rağmen farklı bir algı yaratma çabası ile gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur. YıllarcaTFF'de ücreti karşılığında çalışanSn. Uilenberg'in meslekietik kuralları gereğince davranmasınıkendisine hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.