Adana Demir’den Altay’a geçit yok

Demirspor sahasında oynadığı maçta Altay'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayankurduğu baskının karşılığını 33. dakikada Belhanda ve 36. dakikada Samet Akaydın'ın golleriyle alarak soyunma odasına 2-0 üstün girdi. Altay 82. dakikada Naderi ile farkı indirse deAvrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir üç puanı hanesine yazdıran Adana Demir haftayı 52 puanla kapattı.