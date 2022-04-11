Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demir’den Altay’a geçit yok
Giriş Tarihi: 11.4.2022

Adana Demir’den Altay’a geçit yok

Adana Demir’den Altay’a geçit yok
Adana Demirspor sahasında oynadığı maçta Altay'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Mavi Şimşekler, kurduğu baskının karşılığını 33. dakikada Belhanda ve 36. dakikada Samet Akaydın'ın golleriyle alarak soyunma odasına 2-0 üstün girdi. Altay 82. dakikada Naderi ile farkı indirse de 87'de Balotelli'nin penaltısıyla ev sahibi sahadan 3-1 galip ayrıldı. Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir üç puanı hanesine yazdıran Adana Demir haftayı 52 puanla kapattı. Düşme hattında bulunan Altay ise 29 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dev derbiden Fenerbahçe galip ayrıldı! Son 8 maçta 7. galibiyet
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son dakika | Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi? Flaş açıklamalar: ''İntihar ettiğine inanmıyorum çünkü...''
Pakistan'da Imran Khan destekçileri sokaklara döküldü
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
AK Parti, Ankara'da ulaşım zammının öğrenciler için geri çekilmesi amacıyla önerge verecek
Avrupalı başbakan Putin ile yüz yüze görüşecek! Görüşme öncesi dikkat çeken Başkan Erdoğan detayı...
Türkiye'nin konuştuğu Melek İpek'ten haber var!
Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demir’den Altay’a geçit yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA